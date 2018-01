Las 'fake news' existen y son peligrosas, pero no son las que señala Donald Trump

Una persona manifiesta a favor del periódico 'The New York Times", duramente atacado por el presidente Trump.

Una persona manifiesta a favor del periódico 'The New York Times", duramente atacado por el presidente Trump. Getty Images

"Los reporteros deben hacer su labor sin miedo a represalias". "La virulencia de Trump en Twitter se parece a la de Hugo Chávez, en Venezuela". "Este esquema de insultos desvía el foco de las noticias reales". "Solo puede pulverizar a la prensa un mandatario que ataca de esa manera si se le permite, si no se advierte el peligro".

Estas son algunas de las opiniones que compartieron expertos, periodistas y líderes gremiales con Univision Noticias, sobre el uso que hace de Twitter el presidente Donald Trump y su costumbre de usar el término 'noticias falsas' (fake news) para atacar a los medios.

Hay una tensión natural entre los presidentes y la prensa. La prensa siempre busca secretos en la gaveta que el poder siempre guarda celoso. Busca el trabajo mal hecho, pide cuentas y pregunta lo que los equipos de relaciones públicas no quiere que se pregunte.

Sin embargo, los insultos constantes de un presidente estadounidense hacia los medios que son parte de institucionalidad demócratica o hacia periodistas que no le son afectos, es otra cosa. Por eso, algunos periodistas y organizaciones de defensa al periodismo están reaccionando al trato que les da el presidente.

Trabajar sin miedo

"Para ser claros, el acceso de la prensa al presidente y su administración nunca ha sido perfecto. La defensa de nuestro derecho al acceso no es algo nuevo. Son los ataques flagrantes a los medios los que engendran el peligro para nuestros periodistas y crean la oportunidad para hacer daño", explica Brandon Benavides, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ, por sus siglas en inglés).





"Desde que el Presidente Trump asumió el poder, hemos pedido en numerosas ocasiones que la administración preserve las tradiciones de la Casa Blanca y trate a los periodistas con dignidad y respeto. Las 'noticias falsas' no es una expresión que se haya agregado recientemente a nuestro vocabulario, pero en el pasado se usó para diferenciar el trabajo de periodistas talentosos y dedicados del de aquellos que tienen la intención de engañar. No dejaremos que el ruido que tiene la finalidad de distraer reduzca nuestra vocación a esta categoría".

" Los reporteros deben ser capaces de desempeñar su labor sin miedo a la violencia, el ridículo o las represalias, las cuales se han convertido ahora en la verdadera consecuencia de esta conducta. Con lo dicho, en los Estados Unidos, un individuo solo adquiere la capacidad de pulverizar a la prensa y los medios si lo dejamos. Si nos empeñamos diariamente en la búsqueda de la verdad, si continuamos en la defensa de nuestro derecho y nos apoyamos unos a otros cuando nos atacan, prevaleceremos como industria. Con la constancia, la verdad siempre impera y, como periodistas, tenemos la obligación de seguir esa senda día tras día", dijo Brandon Benavides.



publicidad

En Venezuela, el fallecido presidente Hugo Chávez protagonizó un ataque sistemático contra la prensa y las instituciones. Allí también fue el Twitter una pieza importante de la artillería. Insultos, amenazas y hasta el argumento de que el presidente venezolano necesitaba esa vía de comunicación para evitar lo que consideraba el filtro sesgado de los medios (mismo argumento que usa Trump), se convierten en un referente cuando se trata de descifrar el comportamiento de Trump.

Reales noticias falsas

"La primera persona que se viene a la mente es Hugo Chávez. Los gobiernos populistas de la región, como lo hizo Chávez, a menudo atacan públicamente a los medios cuando coincide con sus intereses. En este aspecto es muy similar a la Administración Trump", afirma Carolina J. Moreno, editora de 'Latino Voices', en el Huffington Post.

No obstante, Moreno advierte que "Las noticias falsas son reales. He visto como las personas tratan de respaldar sus aseveraciones en Facebook con estudios, reportes y contenido de portales que solo simulan ser páginas de noticias". Lo que le resulta más delicado es que por lo general los usuarios en Facebook a menudo solo leen los encabezados y no examinan la fuente ni cuestionan cuán confiable es.

"Ciertamente se necesita un profundo debate sobre cómo enseñar a la ciudadanía a consumir las noticias de una manera responsable en aras a estar realmente informado", dice Moreno, quien advierte que eso no es lo que hace el presidente.





"Trump utiliza la expresión 'noticias falsas' para menoscabar reportes que no lo describen -a él o a su administración- de manera favorable. Lamentablemente, esta práctica le quita el enfoque al problema verdadero y lo dirige a la solución: las noticias reales".

Moreno coincide en un punto que señaló el lingüista y profesor de FIU, Phillip Carter: el presidente escribe un ataque de forma simple, lo repite, pero no profundiza ni aporta pruebas de lo que dice. Aún así, sus seguidores lo toman como cierto.

"Rara vez el Presidente ofrece prueba de que los medios son deshonestos o tienen información incorrecta. Lo que es peor, algunas personas no examinan la confiabilidad de la fuente o si la fuente, en este caso Trump, tiene pruebas. Por el contrario, aceptan sus tuits y palabras por su valor nominal. Me he dado cuenta que las personas que comparten las noticias falsas son usualmente las mismas que creen ciegamente en lo que Trump tuitea en contra de los medios".



La editora del Huffington Post no cree que la discusión de las noticias falsas deben terminar con el conflicto con Trump. "En la medida que las redes sociales sigan siendo una gran plataforma para las noticias, habrá portales turbios que tratarán de sacar provecho al fervor político. La clave está en ahondar más allá de las expresiones en boga y examinar la problemática verdadera que es cómo los estadounidenses consumen las noticias hoy y en el futuro".

En lo que respecta al ataque a los medios por parte de la administración, considera que es parte del ejercicio de la profesión: "Creo que siempre hubo y siempre habrá tensión entre los políticos y la prensa. Este es un componente infaltable del proceso que se sigue para hacer responsables a quienes están en el poder".

"Efecto corrosivo"

"Esta es una táctica para distraer nuestra atención de la cobertura crítica que se hace sobre el Presidente y su administración", aseguró a Univision Noticias Robert Mahoney, director ejecutivo del Comité de Protección de Periodistas (CPJ)

Todo lo que desagrada al presidente se descarta con un gesto de la mano y se describe como 'noticias falsas'. Si los periodistas siguen haciendo su trabajo, el pueblo eventualmente verá lo que es en verdad", respondió.





Mahoney considera que la desestimación de la cobertura como 'noticias falsas' juega a manipular a las personas que ya apoyan al mandatario y que sienten un menosprecio por algunos medios de comunicación. Considera que ese menoscabo constante del trabajo de la prensa por parte de quien ocupa el puesto más alto del país " puede tener un efecto corrosivo en la confianza del público en general".

"Esto socava el importante papel que tiene una prensa libre en la democracia, el hacer responsables a quienes ocupan el poder y garantizar una ciudadanía bien informada".

De hecho, estos ataques se producen en un momento histórico cuando la confianza en la prensa tiene sus índices más bajos en EEUU, según la encuesta más reciente de Gallup-Knight.



publicidad

"No puede manejar la verdad"

Jim Acosta es el periodista de CNN destacado en la Casa Blanca que recibió un insulto directo durante la primera conferencia de prensa de Trump como presidente: "Tú eres `noticia falsa'", le dijo el mandatario desde el podio, mientras Acosta intentaba hacerle preguntas.

CNN es la cadena más detestada por el presidente, y de hecho le asignó varios "premios" en su listado de noticias falsas que difundió la noche del martes.

Hace unos días, Acosta fue invitado por el NAHJ a hablar sobre el tema: "Cuando la gente usa el término `noticia falsa' es porque no puede manejar la verdad ni puede mantenerse en la candela", aseveró.



Ver también: