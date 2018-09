El éxodo de venezolanos por la crisis humanitaria hunde al país en un "duelo migratorio"

“Ella buscaba vivir bien lo que pudiera”, cuenta Verónica. “En Ecuador le hicieron una quimio, pero su situación económica no era buena y decidió irse a Perú junto con mi otra hermana. Allá el tema de la salud y los papeles se le complicó y nunca recibió atención. Al final, regresó a Venezuela y falleció a los 20 días. Yo no pude volver a ver más a mi hermana”, se lamenta.

En pedazos

Fe y Alegría, la red de escuelas privadas más importante del país que cubre las zonas populares, reveló que 4,444 de sus estudiantes han visto partir a sus padres a otros países. “El niño se siente abandonado, deprimido, teme no volver a ver a sus padres. Este un proceso que deja marcas, que duele”, advierte Saraiba, quien subraya que “el país no estaba preparado para esto”.

Pena y esperanza

Contreras pasó 20 de sus 49 años sirviendo como funcionario en el Parlamento venezolano, donde llegó a ocupar el cargo de director de secretaría de la Comisión Permanente de Familia. En Estados Unidos, donde arribó en 2016, ha laborado en hoteles y empresas de reparto. “Te confieso que yo no pintaba ni mi casa, pero aquí tuve que aprender a instalar gabinetes, puertas, ventanas, llaves de plomería y a pintar con máquina. Hasta me ha tocado montarme en andamios de 12 pisos”, relata el antiguo investigador parlamentario.

No obstante, lo más difícil no ha sido el trabajo físico. “Lo más duro fue el fallecimiento de mi madre el 23 de julio del año pasado. No pude viajar al país, esto es lo más duro que me ha tocado, esa experiencia no se la deseo a nadie”, admite Contreras.