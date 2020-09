“Págame o ella muere”: las crueles extorsiones a familiares de personas desaparecidas

Luis Lorenzo Villegas se fue de paseo a Baja California (México) y estuvo unos días en una zona en la que no había señal telefónica. El joven la pasó tan bien que no hizo el intento de comunicarse con su familia. Pero en California los suyos estaban desesperados por no saber dónde estaba que lo reportaron como desaparecido a la Policía y publicaron fotos suyas en Facebook pidiendo ayuda para localizarlo.