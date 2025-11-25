El hombre que ocultó a su madre fallecida desde 2022 y se disfrazó como ella para cobrar su pensión

Video Libre bajo fianza sujeto acusado de hacerse pasar por agente de ICE para extorsionar a una mujer

Un hombre de 57 años fue descubierto intentando en una comuna de Italia cuando se disfrazó como su madre, fallecida tres años atrás, para poder seguir cobrando la pensión de la anciana.

El suceso ocurrió en la comuna de Borgo Virgilia, cerca de la ciudad de Mantua, en la región norteña italiana de Lombardía.

El sujeto, un enfermero de profesión, acudió disfrazado como su madre a una cita para renovar el documento de identificación de su madre.

Pero despertó sospechas de una empleada del registro civil italiano, por rasgos físicos extraños, como vellos en el cuello, rasgos en la barba, el tono de voz y maquillaje excesivo.

La empleada informó de las irregularidades y la policía local inició una investigación, que determinó que la mujer, llamada Graziella Dall'Oglio, no tenía registros de visitas médicas al servicio de salud o a algún especialista.

Hallaron que hubo algunos movimientos de compra y venta de inmuebles, pero con firmas distintas y donde solo su hijo comparecía como apoderado, aseguró Francesco Aporti, el alcalde de Borgo Virgilio, al diario italiano Corriere Della Sera.

Otro aspecto sospechoso fue que los conocidos y vecinos no habían visto a la mujer en los últimos años.

El sujeto fue descubierto cuando se le pidió que acudiera a una sede policial para unas preguntas antes de terminar el trámite de identificación.

Fue en la comisaría donde el hombre confesó la estafa. Cuando los agentes revisaron la casa de la mujer, encontraron su cuerpo momificado, luego de tres años de fallecida.

El caso sigue siendo investigado por la policía y el hombre puede ser acusado de ocultamiento de cadáver y fraude a la seguridad social.

