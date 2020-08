“Somos de Sinaloa, del crimen organizado”: 'secuestro virtual' le quita a una inmigrante sus ahorros y la manda al hospital

A las 11:30 am del martes 18 de agosto, Leda Rodríguez, una inmigrante colombiana que vive en Estados Unidos desde 1985, recibió una llamada de un número que no reconoció. Dejó de trabajar, angustiada por el llanto de una mujer al otro lado de la línea. “¡Mami! ¡Me pasó algo horrible!”, exclamó.

“Necesito que me consiga el dinero, porque me la llevo a México y la mato”, amenazó el hombre, quien se identificó con un apodo similar al de los narcotraficantes.

A Rodríguez, de 71 años, se le vino el mundo encima. Dice que apenas escuchó los sollozos de la mujer creyó era Vicki, una de sus dos hijas que viven en California. “Yo le sentí la voz igualita, como si mi hija estuviera llorando, eso fue lo que me impresionó”, dice en una entrevista con Univision Noticias.

Quienes le llamaron no parecían improvisados. Le dieron el nombre completo de su hija, la mantuvieron en el teléfono tres horas para asegurarse que no descubriera el engaño, mencionaron calles de Los Ángeles, le pidieron que respirara profundo “para que no se den cuenta que usted está nerviosa” y la guiaron hasta que les envió 2,000 dólares desde una tienda Walmart y otro negocio en Long Beach.