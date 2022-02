La Mara Salvatrucha deja de usar el número 13 en medio de un mortal conflicto carcelario en Texas

“Unos están diciendo ‘quitémosle el 13 para no tener esa asociación con los de California’ y dentro de las prisiones son independientes. No solo no están de acuerdo en pagar ‘impuestos’, sino a que en las prisiones los obliguen a relacionarse con los enemigos, como la Barrio 18, por estar bajo la sombrilla de los ‘sureños’”, dijo a este medio una persona al tanto de las decisiones de la Mara y quien pidió mantenerse en el anonimato por temor a que la pandilla tome represalias en su contra.