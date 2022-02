"Merezco ser castigado": la carta que un jefe de la MS-13 escribió a la familia de su víctima

Este lunes, en una corte de Boston, López Flores volvió a pedirle perdón a la madre de su víctima. “Sé que no traerá de vuelta a su hijo y sé que no merezco su perdón. Y quiero decirle que no estoy fingiendo que no hice nada. Y viviré el resto de mi vida sabiendo eso. Si pudiera quitarle todo el dolor que usted y su familia sienten, lo haría porque sé que es mi culpa. Por mi culpa, su familia está destruida”, expresó, de acuerdo con una traducción de su declaración que hizo el tribunal.