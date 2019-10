La “impresionante” colección de 149 autos que tenía un empresario acusado de fraude y que está en subasta

En sus reportes contables de marzo de 2018 aseguraron tener más de 12,000 aparatos disponibles, pero el inventario real no rebasaba las 5,000 unidades, según documentos judiciales.

Los autos que rematan los US Marshals

Se trata de un contador público y un electricista, que una vez discutieron “comprar la ciudadanía” de un país que no acatara las órdenes de extradición emitidas en EEUU. Sus nombres no han sido revelados.

“Es raro que los US Marshals realicen una subasta de una colección de vehículos tan impresionante”, dijo Lasha Boyden, subjefe de esa agencia en Sacramento, en un comunicado.



“Tenemos Ford Mustang clásicos de los años 70, Humvees de los 90, un Austin-Healey de 1960 e incluso un Pontiac Trans Am de 1978 que era propiedad de (el actor) Burt Reynolds como recuerdo del auto que condujo en la película ‘Smokey and the Bandit’”, describió el funcionario.