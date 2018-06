Qué significa para los derechos ciudadanos el retiro de Anthony Kennedy de la Corte Suprema

No porque Kennedy fuera el presidente del cuerpo, sino porque era el 'voto péndulo' que durante muchos años determinó las decisiones de la corte en temas álgidos que enfrentan a conservadores y liberales estadounidenses.

Cuando Neil Gorsuch ingresó a la Corte Suprema no alteraba ese equilibrio. Venía a sustituir al fallecido Antonin Scalia, uno de los más respetados baluartes del conservadurismo en el sistema judicial.

Ahora los demócratas no podrán hacer nada para evitar que el nominado de Trump, no importa cuán radical pueda parecer a algunos, puesto que los cambios de las reglas que decidieron los republicanos justo para desbloquear la votación de Gorsuch, les impiden ejercer el 'filibuster'. Solo les queda esperar a que el postulado no alcance los 60 votos en el pleno del Senado, pero es muy poco probable que algo así pase.