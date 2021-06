"La Corte Suprema de EEUU anuló la vacunación universal": la falsedad que circula en al menos 5 idiomas

No, la Corte Suprema de Estados Unidos no anuló la vacunación universal. Es falso que haya emitido este dictamen a favor de una demanda presentada por Robert F. Kennedy Jr., sobrino del expresidente John F. Kennedy. No importa si lo leíste en redes sociales a través de publicaciones en inglés, español, francés, italiano y hasta serbio: es falso.

Tampoco es cierto que exista esa demanda y mucho menos, como se indica en el mismo texto viralizado, que la haya hecho Robert F. Kennedy Jr., quien, además, es abogado, pero no senador de Estados Unidos, como sí lo fue su padre, Robert F. Kennedy, desde 1965 hasta 1968, cuando fue asesinado. También es falso que Kennedy Jr. declarara que las vacunas deben evitarse a toda costa. Kennedy ha difundido en otras ocasiones desinformaciones sobre la pandemia y las vacunas que ya hemos verificado en El Detector, pero NO afirmó lo que le atribuye el mensaje que circula en las redes sociales.

Y no es verdad que el ARN mensajero (ARNm) altere el mapa genético de los inmunizados, como también dice el mensaje.

Esto es lo que dice una parte del mensaje que circula, al menos desde marzo y que aquí verificamos:

" Una gran victoria para la libertad, la Corte Suprema anuló la vacunación universal.

Los especialistas en enfermedades infecciosas de EEUU, Bill Gates, Antoni Fauci y Big Pharma perdieron una demanda de la Corte Suprema de EEUU, ¡Al no demostrar que todas sus vacunas durante los últimos 32 años eran seguras para la salud de los ciudadanos!

La demanda fue presentada por un grupo de científicos encabezados por el senador Robert F. Kennedy Jr., quien dijo: 'La nueva vacuna debe evitarse a toda costa'.

(...)Por primera vez en la historia de la vacunación, las llamadas vacunas de ARNm de última generación interfieren directamente en el material genético del paciente y por tanto alteran el material genético individual, que es la manipulación genética, que ya estaba prohibida y anteriormente considerada como un delito".

La verificación que detallamos a continuación la obtuvimos de medios especializados en fact-checking como Newtral, Verificat y AFP Fact Check , cuyo trabajo de chequeo se concentró en la cita que reprodujimos arriba.

No hay registro de la demanda en la Corte Suprema

En la afirmación que integra el texto difundido sobre el supuesto fallo, se asegura que el caso fue presentado en contra de “especialistas en enfermedades infecciosas”, entre ellos el empresario informático Bill Gates y el asesor en salud para la Casa Blanca Anthony Fauci, lo cual es falso, pues ningún caso referido a la vacunación obligatoria se ha presentado ante este alto tribunal desde 1905, cuando se determinó la jurisdicción de los estados sobre el tema.

Como cualquier caso que sea recibido, procesado o decidido por la Corte Suprema de Estados Unidos, el de la referida anulación de la vacunación universal no aparece al realizarse la búsqueda en el portal de este tribunal, según confirmó AFP Fact Check.

A esta agencia declaró la experta en políticas de salud pública y profesora de derecho de la Universidad de Northeastern Wendy Parnet, quien afirmó desconocer algún fallo al respecto. "Que yo sepa, la Corte Suprema no ha revocado ninguna decisión reciente sobre las regulaciones de las vacunas", expresó.

En Estados Unidos, la administración de vacunas es una materia cuyas decisiones le competen a cada estado, como lo indica la Conferencia Nacional de Legislaturas Estadales. Y hasta ahora, como lo prometió antes de asumir la presidencia, Joe Biden no ha impuesto la inmunización contra el covid-19 como obligación ciudadana.

Valga aclarar que la vacunación universal es un principio seguido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer accesible la inmunización de todas las personas, sin discriminación alguna, y así prevenir enfermedades. Con el fin de hacerlo posible, se creó el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas y el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en la Región de las Américas.

No hay registro, entonces, de que la Corte Suprema de Estados Unidos haya anulado ese principio.

Robert F. Kennedy Jr. no presentó el caso ni hizo las afirmaciones

Contrario a la desinformación publicada sobre la supuesta demanda, el sobrino del 35° presidente de Estados Unidos no es senador ni ha sido electo para un cargo como este. Robert F. Kennedy Jr. se dedica a defender causas ambientalistas, pero más recientemente se ha dado a conocer por su posición antivacunas desde su puesto como director del grupo Children's Health Defense.

Pero en el caso de la falsa anulación de la vacunación universal y todo lo que se le atribuye al respecto, el propio abogado aseguró al medio Scopes, citado por Newtral, que no dijo que "la nueva vacuna debe evitarse a toda costa". “Nunca he realizado esas afirmaciones y no creo que sean exactas”, a lo que agregó que muchos foros las han republicado y no había podido hacer que las quitaran.

Sí es cierto que, por otra parte, en varias ocasiones Robert F. Kennedy Jr. ha sido desmentido por sus afirmaciones sin sustento científico acerca del covid-19. La más reciente fue reseñada el pasado 13 de mayo por El Detector, cuando se verificó que las muertes por neumonía e influenza no se cuentan como casos relacionados con la enfermedad, como había difundido Kennedy Jr.

Pero, en este caso, él mismo confirmó que no dijo que la nueva vacuna debe evitarse.

Las vacunas con ARNm no alteran el mapa genético

No, las vacunas contra el covid-19 con ácido ribonucleico mensajero (ARNm) no alteran el ADN de las personas que las reciben. Patricia Valenzuela, directiva de la Sociedad Venezolana de Inmunología, explicó vía WhatsApp a El Detector que “no hay modificación del genoma, no intervienen el núcleo de las células del sistema inmunológico” cuando se aplican este tipo de inmunizaciones.

También lo hemos comprobado en otras verificaciones:

Y lo verificamos en este chequeo donde se especifican los componentes base de las vacunas autorizadas para uso de emergencia contra el covid-19, incluida la de ARN mensajero. Allí se explica que el ácido ribonucleico mensajero es una molécula sintética que genera una proteína similar a la que produce el coronavirus y que, por sí misma, desencadena una respuesta inmunitaria en el organismo. Esto no está relacionado en absoluto con el genoma humano.

En Verificat también fue comprobado en este trabajo hecho para aclarar la desinformación sobre la falsa anulación de la vacunación universal por la Corte Suprema. Allí precisó el bioquímico Julià Blanco que “nuestro ADN está guardado dentro de un núcleo como una caja fuerte y es imposible que el ARNm nos modifique el código genético”.

Conclusión

La Corte Suprema de Estados Unidos no ha emitido ninguna decisión que anule el acceso a la vacunación de las personas en el país. Es falso que existiera esa demanda contra “especialistas en enfermedades infecciosas”, incluyendo allí a Bill Gates y el asesor en salud para la Casa Blanca Anthony Fauci y es igualmente falso que tal querella la haya presentado y ganado el conocido vocero antivacunas Robert F. Kennedy Jr., quien incluso niega respaldar este bulo. Y tampoco es cierto que las vacunas con ARNm alteran el mapa genético de los receptores, como ya lo hemos comprobado en varias verificaciones de El Detector. No creas el mensaje que circula por las redes, no importa en qué idioma lo leas.

Esta verificación se hizo con el apoyo de la Chan Zuckerberg Initiative y Google News Initiative.

