La influencer mexicana Mariana Rodríguez no rifaba vacunas de Pfizer por Instagram: era un meme

¿Es cierto que la influencer mexicana Mariana Rodríguez está regalando dosis de vacunas Pfizer a través de un concurso en línea? No. Se trata de una imagen intervenida, a partir de la cual crearon un meme. Aunque la imagen efectivamente es de Rodríguez, ésta fue manipulada para hacer ver que tenía una caja de Pfizer en las manos. Insistimos: Es un meme. Lo que en realidad tenía ella en la mano para el momento de la fotografía era un Ipad nuevo de paquete que estaba rifando el 1° de octubre de 2020. El meme se hizo a partir de una foto original en la cuenta de Instagram de la influencer .

La publicación original

La foto de donde partió el meme la publicó Rodríguez el 1° de octubre de 2020 con la leyenda: “GA (abreviatura de Giveaway ) cerrado” y recibió más de 87,278 comentarios. Confirmamos que no era un empaque de Pfizer lo que sostenía en sus manos, sino un Ipad nuevo de paquete, como mencionamos antes.

¿Cómo verificamos la manipulación de la imagen?

Fuimos al origen, @Soyelmascarita “Memes boutique contenido original, lentes, pelo corto y siempre con T-shirt”, se lee en la bio. Tenía 3,702 seguidores al momento de escribir esta verificación. Allí encontramos la publicación con la imagen trucada, con fecha del 3 de febrero de 2021, la misma fecha en que @memexicanculture la replicó. En ese momento tenía como leyenda: “Estas sí son rifas y no mamadas [ mentiras o tonterías ]”.

En un día la publicación alcanzó 69 comentarios y entre las interacciones se lee: “No mames [bromees], que le tuve que dar views solo para asegurarme que no era verdad”, “pero que sí fue neta [verdad]”, “es fake pero sí es capaz [Mariana Rodríguez]”.

El perfil @soyelmascarita es exclusivo de memes. Por ejemplo, hay unos que comparan al cantante mexicano Juan Gabriel con el cantante The Weekend , por sus chaquetas rojas, y hay otro de la lucha entre King Kong y Godzilla en el estado mexicano de Tlaxcala, uno de los estados con escalada de violencia en México, según el Índice de Paz México 2020 . Según verificamos, 121 de los 150 memes que hay en la cuenta son de creación propia de @soyelmascarita, porque tienen marca de agua con su firma (una firma digital transparente que usan los creadores de contenido para marcar su trabajo y evitar que otros lo roben o lo publiquen sin autorización). En el meme de la influencer Mariana Rodríguez hay una marca de agua de @soyelmascarita, en el lado izquierdo.

“(...) como la página lo dice son memes boutique: originales, buenos y bien hechos. Nada de esta página [@soyelmascarita] se debe tomar en serio, ya que son memes”, insistió @soyelmascarita en su mensaje directo. “También creo que es bastante obvio que una vacuna no vendría en una caja así. Mi página es una sátira a la población y farándula / influencers mexicanos. Mi intención no es crear desinformación y va completamente enfocado a memes y sátiras sociales”, añadió. Y continuó: “Me gustó hacer burla a lo absurdo que llegan a ser las dinámicas de Giveaway que hacen las marcas y los influencers, en estos intentos flojos por conseguir alcance, así como las cosas que llegan a regalar y llevarlo a algo tan extremo como la vacuna”, añadió.

¿Quién es Mariana Rodríguez?

Búsqueda en Google

Hicimos además una búsqueda inversa de fotografías en Google para comprobar por esta vía si la imagen que estábamos verificando era real. Aquí también encontramos que no. La búsqueda arrojó varios resultados con la imagen original de la cuenta de Instagram de la influencer, la de ella rifando el ipad.

Estos resultados también demuestran que esa es la foto original, y no lo es el meme que circuló en los grupos de WhatsApp. En los resultados se ve que El Diario de Finanzas de México usó la imagen de Rodríguez con el ipad para un reportaje del 20 de noviembre de 2020 titulado “¿Cuánto gana Mariana Rodríguez por ser influencer?".

No hizo la rifa