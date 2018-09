EEUU y Canadá corren contra el reloj para pactar un nuevo NAFTA

Si las diferencias no son superadas el TLCAN dejaría afuera a Canadá y ese tratado seria bilateral.

El diario canadiense The Globe and Mail dijo el sábado que Canadá y Estados Unidos discutirán durante todo el fin de semana a través de una conexión de video para intentar salvar los obstáculos pendientes tras varias semanas de negociaciones.

Canadá de su lado ha dicho que prefiere que no haya ningún acuerdo antes que firmar uno que sea malo para sus intereses.

Citando fuentes de ambas partes, el diario Globe and Mail dijo que Ottawa ha hecho "concesiones significativas" sobre el sector lechero para así obtener un acuerdo.

Según el periódico, el principal escollo sigue siendo la exigencia canadiense de mantener el actual régimen de solución de conflictos del TLCAN. Empero, además, Canadá quiere garantías de que Washington no impondrá aranceles a sus automóviles, como ha amenazado reiteradamente Trump.

Si no se llega a un acuerdo, los aranceles a los autos canadienses podrían ser aplicados rápidamente, dijo esa fuente. No obstante, un funcionario canadiense insistió con que Washington no ha hecho nuevas amenazas comerciales.