Estos datos curiosos e imágenes impactantes demuestran que el fin de año está siendo mucho más frío de lo normal

Si viven en el centro y norte del país, ya se habrán dado cuenta de que está haciendo frío, mucho frío. La costa noreste y el medio oeste del país viven desde hace días una ola de frío que durará al menos hasta Año Nuevo. En los próximos días se esperan temperaturas aún más bajas, viento de origen ártico y nieve en buena parte del país.

Aquí les presentamos algunos datos e imágenes que demuestran que este fin de año está siendo mucho más gélido de lo habitual:

Bolas de hielo en el Lago Michigan

No es un fenómeno inédito pero si inusual y este fin de año han comenzado a formarse bolas de hielo en el Lago Michigan. Según explica el metereólogo Ari Sarsalari de The Weather Channel, para su formación son necesarios aires gélidos, mucho viento y un agua no tan fría.

Estas imágenes de las bolas de hielo las captó Joshua Nowicki en Saint Joseph, Michigan.





Récord de nieve en Pennsylvania

Ya son más de 65 pulgadas de nieve las que han caído en Eeire, Pennsylvania, en los últimos días. Después de Navidad, en esa zona se rompió un récord después de que nevaran durante 48 horas 53 pulgadas, según informó el Servicio Nacional de Metereología (NWS).

Mira cómo se veía la ciudad en este video:



El mayor frío en Boston en 100 años

Más récords pero esta vez de frío. El que se rompió en Boston este jueves cuando se alcanzaron las temperaturas más bajas en 100 años, según el NWS. Los termómetros marcaron 12 grados Farenheit, 6 menos que el anterior más bajo.

El anterior registro más bajo de frío fue en 1924 cuando en la ciudad se alcanzaron 18 grados Farenheit.

En el siguiente gráfico que compartió en su cuenta de Facebook, el NWS compara los récords de frío de 1924, frente a las temperaturas habituales (a la derecha) y las de este año (a la izquierda), en diferentes ciudades de Massachusetts.



All four climate sites set new record low maximum temperatures Thursday. pic.twitter.com/H3YnRNylsu — NWS Boston (@NWSBoston) December 29, 2017



- 41 grados en Minnesota

Esta es la temperatura que se alcanzó el miércoles por la mañana en Cotton (Minnessota), según informó The Weather Channel.

Y aunque no fue una temperatura récord, sí que lo fueron las 70 horas continuas que la ciudad estuvo bajo cero.

Nueva York bajo hielo

Las bajas temperaturas en Nueva York provocaron que una parte del Lago Erie se congelara y que se formara hielo alrededor de árboles y bancos en los parques de la ciudad de Nueva York. Míralo en este video:



Cataratas congeladas en Yellowstone

Un guardabosque que transmitía el video mostró las cataratas más bajas del parque de Yellowstone, en Wyoming, semicongeladas, en un momento en que las temperaturas no superaban los 20 grados.



