Fin de año congelado: el frente frío que pasa por Estados Unidos no se irá hasta 2018

La nieve continúa cayendo en algunas áreas de Estados Unidos luego de las heladas que estremecieron a muchos en Navidad. Una gran ola de frío se extiende por 18 estados, desde Montana hasta Nueva York, donde ya sienten la lluvia helada.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS), en su última actualización del martes, dijo que el frente frío se ha establecido en el noroeste del Pacífico hasta las Montañas Rocosas Centrales, provocando lluvia en la costa y nieve en las montañas. Se espera que ambos fenómenos metereológicos persistan hasta mediados de semana, por lo que buena parte de Estados Unidos pasará un fin de año congelado.



NWS informó que el aire helado permanecerá en las Dakotas, en el valle superior de Mississippi y en el centro de Estados Unidos hasta el jueves. En los estados del norte están vigentes advertencias y avisos de frío.

Ese organismo prevé además que en las próximas horas llegue una lluvia helada a algunos valles de Washington y Oregon. Por otra parte, en Seattle ya se vio una pulgada de nieve tanto en Navidad, la primera vez en más de 120 años de registros.

Noroeste

En Erie, Pensilvania cayeron 34 pulgadas de nieve el 24 de diciembre. Y en la mañana del martes se registraron en la misma ciudad 19 pulgadas adicionales de nieve, con lo que el total aumentó a más de cuatro pies ( 53 pulgadas) en 30 horas, lo que representa un récord para el estado.



If you're just waking up, Erie, PA has picked up an incredible 53" of snow since midnight yesterday pic.twitter.com/GRU6xSysQT — Greg Diamond (@gdimeweather) 26 de diciembre de 2017

Esta es la mayor cantidad de nieve que ha caído en en la historia de Pensilvania, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. El récord anterior fue de 44 pulgadas en Morgantown en 1958.

El Departamento de Transporte de Pensilvania comunicó que restringirá el viaje de vehículos comerciales en algunas carreteras interestatales del Condado de Erie. Y en Lake County, Ohio, las velocidades se redujeron a 30 mph en partes de la Interestatal 90.



Pennsylvania city hit with 52 inches of snow in two days, setting a new state record. https://t.co/BljUNx8HOs pic.twitter.com/QM1TPjxzxK — ABC6 (@wsyx6) 26 de diciembre de 2017

NWS elevó su advertencia hasta el oeste de Nueva York, donde se espera que la temperatura baje 12 grados. A pesar del frío, no se espera que sea un récord climático. En 1962, la temperatura bajó a 2 grados el 31 de diciembre.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la temperatura promedio para los próximos 7 días en Central Park será de 19 grados.

Por su parte, funcionarios de la Administración de Emergencias de la ciudad de Nueva York emitieron un alerta de clima frío extremo el martes por la tarde para alentar a los neoyorquinos a permanecer adentro de sus casas.

Medio oeste

Chicago y Minneapolis tuvieron sus navidades más frías desde 1996. El medio oeste está experimentando un martes helado, con temperaturas de -8 grados en Minneapolis y St. Paul y -16 en Ladysmith, Wisconsin.



En las últimas horas, Chicago emitió un aviso de vientos helados para los condados de Lake, Kane, McHenry, DeKalb, Boone, Ogle y Winnebago hasta la noche del martes, dijo el servicio meteorológico. Las condiciones más frías se darán al norte de la I-88, donde los vientos podrían oscilar entre 15 y 25 grados bajo cero.



NWS advirtó de que existe un "riesgo de frío excesivo" en todo el norte de Illinois y el noroeste de Indiana hasta el miércoles.

Los estados del sur y del golfo tendrán lluvia por lo menos hasta el jueves. La lluvia helada y la lluvia mixta podrían caer a través de un estrecho tramo de tierra desde el sur de Arkansas hasta el sur de Carolina del Norte. NWS estima nieve ligera el jueves por la noche en el sureste de Carolina del Norte, pero en la parte central del estado, las posibilidades son mínimas o muy bajas.

Nueva Inglaterra, de acuerdo con AccuWeather, podría ver varios centímetros de nieve este fin de semana, incluyendo Filadelfia y la ciudad de Nueva York a Boston y Portland, Maine. Las probabilidades de nieve dependen de si la tormenta del sur y la del medio oeste convergen rápidamente o no.