Es falso que Claudia Sheinbaum emitió su voto entre gritos de “Xóchitl, Xóchitl”: ese video está manipulado

En los videos originales se oyen algunos vítores, pero los presentes no corean ninguna palabra.

“Elecciones2024. Entre gritos de Xochitl [sic], Claudia Sheinbaum emite su voto”, dice el texto junto al que fue publicado el video en Facebook el 2 de junio de 2024, y que dos días después sumaba unas 1,700 reproducciones. Otros posts con el mismo contenido circulaban también en la misma red social.

Mediante una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens a partir de una captura de pantalla del video que estamos verificando, en elDetector encontramos que si bien las imágenes corresponden al momento en que Sheinbaum sufragó en la jornada electoral del pasado domingo, en realidad el audio original es muy diferente y solamente se escuchan algunos vítores a favor de Sheinbaum, risas y voces aisladas. No cánticos a favor de Gálvez.

Entre los resultados, encontramos un video de La 4TV , en YouTube, en el que se puede escuchar el sonido ambiente original, así como otro publicado en la cuenta de X (antiguo Twitter) del portal mexicano InfoSon, en el que se escuchan los mismos gritos, voces y risas.

En un video del mismo momento, pero captado desde otro ángulo y publicado en la cuenta de YouTube del diario La Jornada, también se escucha el mismo sonido ambiente.

Además, en la búsqueda inversa hallamos un reporte publicado en el sitio web de Canal 44 en el que la periodista describe que simpatizantes presentes en el centro de votación de Sheinbaum “le gritaban ‘presidenta’, entre otras formas de apoyo” y no menciona ningunos cánticos a favor de su contrincante.

Conclusión

Es falso que Claudia Sheinbaum, ganadora de los comicios presidenciales del domingo 2 de junio en México, sufragó mientras personas en su centro de votación coreaban el nombre de su contrincante, Xóchitl Gálvez, como aseguran publicaciones en redes sociales. El audio de esos videos ha sido manipulado. En elDetector encontramos varias grabaciones del momento en que Sheinbaum votaba, difundidas por distintos medios de comunicación, en las que se escuchan algunos vítores, voces y risas, pero no cánticos a favor de la candidata opositora. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

