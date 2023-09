Es falso que la "cierva" de esta foto se sacrificó para que los guepardos la devorasen a ella y no a sus crías

Es falso que el animal que aparece en una foto con dos guepardos mordiéndole el cuello sea una “cierva” que se sacrificó para que los felinos no devorasen a sus crías, como asegura el texto que acompaña a la imagen. Una búsqueda en TinEye de la misma facilita la web de la autora, no autor, que hizo la instantánea en 2013, Alison Buttigieg. La fotógrafa cuenta que el animal que vemos es un impala, otro tipo de herbívoro, cazado por un guepardo hembra para sus dos crías. En diferentes publicaciones en sus redes sociales, Buttigieg también desmiente que sufriese una depresión por tomar esa foto y anuncia que la imagen ganó un reconocimiento en un concurso de fotografía. No dice nada de que sea la “mejor de la década”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.