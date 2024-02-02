Es falso que China prohibió la Coca-Cola para consumo humano

Al chatbot de elDetector en WhatsApp nos consultaron si en China prohibieron la Coca-Cola. La afirmación, que también circula en Facebook, es falsa. En ese país se sigue comercializando la marca y no hay comunicados oficiales ni registro en medios de comunicación reconocidos sobre la supuesta decisión.

Lo verificamos con la revisión de la página oficial de Coca-Cola en China y la versión en español de Xinhua (la agencia oficial de noticias del gobierno chino), así como con los detalles que dio en una reciente entrevista el presidente de la Unidad Operativa de la Gran China y Mongolia de The Coca-Cola Company sobre la expansión y crecimiento de la empresa en ese país, además de búsquedas con palabras clave en Google y Yandex.

“China prohibió la Coca-Cola para consumo humano”, se lee en el mensaje que circula en WhatsApp y en Facebook. Añade que el refresco fue clasificado como “material de limpieza”: “En China, la Coca-Cola se venderá como limpiador de aguas residuales y el refresco Coca-Cola producido por la American Coca-Cola Company se transferirá, según la decisión del Comité Central Chino para la Calidad de los Alimentos, a la categoría de líquidos sanitarios recomendados para la limpieza de tuberías”.

El argumento es que, supuestamente, se hizo una investigación sobre los efectos de la bebida en más de 500 presos de cárceles chinas y, según los resultados del estudio, las autoridades llegaron a conclusiones sobre el peligro de los refrescos para la vida y la salud humana, “lo que llevó a la decisión de retirar inmediatamente la Coca-Cola de todas las tiendas de comestibles en el país chino”, según afirma la cadena desinformante .

Con búsquedas con palabras clave en Google (en inglés y español ), no hallamos ninguna información sobre la presunta prohibición de la Coca-Cola en China ni tampoco acerca del supuesto estudio que se hizo con 500 prisioneros de cárceles chinas (español e inglés).

El 25 de abril de 2018, Panorama publicó la nota titulada “Coca-Cola se venderá como limpiador de desagües en China” , que incluye una gran parte del mismo texto que estamos verificando, particularmente el fragmento que dice que en China el refresco “pasará a la categoría de líquidos sanitarios recomendados para la limpieza de tuberías” y agrega que será retirado como bebida de las tiendas de alimentos. No obstante, el mismo sitio web aclara en el artículo que “todos los textos de este sitio son parodias grotescas de la realidad y no son noticias reales”.

Revisamos la versión en español de la agencia de noticias del gobierno chino, Xinhua , y no hallamos en sus informaciones nada relacionado con Coca-Cola o Coke (en inglés). Si el gobierno o el “Comité Central Chino para la Calidad de los Alimentos”, como afirma la cadena de WhatsApp, hubiese tomado una decisión de prohibición de una bebida para el país, se hubiese dado a conocer por esta vía.

En la página web de Coca-Cola China tampoco encontramos nada referente a una prohibición de distribución o retiro de la marca en ese país, ni sobre la supuesta clasificación del refresco como “material de limpieza”. Lo que sí hallamos en la sección de noticias es una información del 9 de noviembre de 2023 en la que la empresa destaca su colaboración en la protección de los recursos hídricos, en asociación con el Centro de Intercambio Económico y Técnico Internacional del Ministerio de Comercio de China y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En el texto mencionan los resultados de siete años de trabajo en conjunto con el gobierno chino.

Este 29 de enero de 2024, The CEO Magazine publicó una entrevista con Gilles Leclerc, presidente de la Unidad Operativa de la Gran China y Mongolia de The Coca-Cola Company. “Nos encanta el hecho de que en este mercado existen grandes desafíos y también grandes oportunidades. China sigue siendo uno de los mercados más competitivos, si no el más, de nuestra industria”, afirmó.

El representante de la empresa en China y Mongolia explicó que quieren “seguir ofreciendo productos y opciones de gran calidad y excelente sabor a los consumidores”, por lo que planean seguir innovando. No habló de ninguna prohibición del producto o retiro de la marca del mercado chino.

Desde elDetector enviamos una consulta por correo electrónico al Departamento de Medios de The Coca-Cola Company sobre la supuesta prohibición de Coca-Cola en China, pero al cierre de esta verificación no habíamos recibido respuesta.

Sobre la supuesta utilidad de Coca-Cola como material de limpieza

Acerca de la la supuesta utilidad del refresco como limpiador doméstico, la propia compañía tiene una respuesta en su página web. Coca-Cola afirma que por la composición ácida de la bebida, se ha rumorado que sirve para limpiar o eliminar grasa de la ropa, entre otros, pero aclara que no recomienda estos usos.

“Es cierto que hay una pequeña cantidad de ácido comestible presente en la Coca Cola, al igual que en muchos alimentos y bebidas. Y es muy posible que este ácido comestible pueda hacer las cosas que afirman los rumores. Pero no recomendamos usarlo para ninguno de estos propósitos. Simplemente limítese a los productos de limpieza habituales”, se lee en la web de la compañía de refrescos, que además precisa que “el ácido comestible de la Coca-Cola es perfectamente inocuo. Ni siquiera es tan fuerte como el ácido natural del estómago”, apunta.

Maldita, medio español de verificación de datos y miembro también de la IFCN, explica que la acidez del refresco se debe al ácido fosfórico que “precisamente se usa como limpiametales” y que la dietista y tecnóloga de los alimentos Beatriz Robles les dijo que “en la Coca-Cola el ácido fosfórico está en una concentración de, aproximadamente, un 0.058 % mientras que en los productos de limpieza la concentración es a partir de un 20%”. Además de que la concentración es mucho menor en la bebida, la experta destacó la alta concentración de azúcar que tiene, lo que la convierte en un mal limpiametales pues dejaría la superficie pegajosa y con una costra.

Conclusión

Es falso que China haya prohibido la Coca-Cola, como afirma una cadena que circula en apps de mensajerías y redes sociales. Por el contrario, encontramos que en una entrevista publicada esta semana, el 29 de enero de 2024, el presidente de la Unidad Operativa de la Gran China y Mongolia de The Coca-Cola Company habló de “seguir ofreciendo productos” a los consumidores de ese mercado. No hallamos ninguna información sobre la supuesta prohibición en la página de Coca-Cola China ni en la versión en español de la agencia de noticias del gobierno chino, pero sí ubicamos que la desinformación fue publicada en 2018 en una web humorística rusa. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

