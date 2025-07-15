El Chelsea FC NO borró a Trump de la foto celebrando el título del Mundial de Clubes

El presidente Trump vivió algunos momentos incómodos durante la final del Mundial de Clubes.

Circula en X (antes Twitter) la afirmación de que el Chelsea FC, que se alzó el pasado domingo 13 de julio de 2025 con la copa del Mundial de Clubes de fútbol, en Estados Unidos, “eliminó” al presidente Donald Trump de la foto que publicaron en sus redes sociales, en la que celebraban el triunfo. Eso es falso.

Trump estuvo en todo momento en el escenario, junto al equipo de fútbol ganador, no se bajó del centro de la celebración ; y a diferencia de lo que se afirma en redes, sí sale en la foto oficial que publicaron los blues en sus redes sociales, solo que no al frente, sino detrás de los jugadores.

La cabellera de Trump se ve en las fotos subidas por el Chelsea FC

“En la entrega del trofeo del Mundial de ayer [domingo,13 de julio de 2025], Trump se negó a bajar del escenario; literalmente lo empujaban para que se fuera. ¡Qué vergüenza! Entonces el equipo ganador, el Chelsea, simplemente lo eliminó de su foto oficial del trofeo”, se lee en X, donde circulan afirmaciones similares.

En la foto publicada en las cuentas oficiales del Chelsea FC en Instagram y en X , se ve claramente la cabellera de Trump detrás de uno de los jugadores (ver cuadros rojos y ampliación en círculo verde). Trump no fue eliminado de la imagen, como afirman en redes; esas fotos que circulan pudieron ser editadas tendenciosamente.

En elDetector hicimos una búsqueda en YouTube del momento de la entrega del trofeo, y un video del diario deportivo español AS muestra del segundo 25 al 51 a Trump en la parte frontal del podio, luego se ve cómo progresivamente Gianni Infantino, presidente de la FIFA , lo dirige detrás del portero y otros jugadores. En el momento en el que Robert Sánchez (portero y el único con un uniforme diferente) alza el trofeo, el presidente de Estados Unidos está sonriendo, en la parte de atrás del podio. En el minuto 1:15 se ve a Trump bajando del escenario con Infantino.

Otro video , de DRM News, muestra, igualmente, del minuto 9:51 al 10:11 al presidente Trump detrás de los jugadores, para luego retirarse en compañía del presidente de la FIFA.

Conclusión

Es falso que el Chelsea FC, equipo que se alzó con la copa del Mundial de Clubes, “eliminó de la foto oficial” al presidente, Donald Trump, como afirman en X (antes Twitter). Videos hallados por elDetector en YouTube muestran que el mandatario estuvo en todo momento en el podio, solo que en un lapso determinado de tiempo, el presidente de la FIFA lo dirigió a la parte de atrás del festejo, donde Trump también brincaba y sonreía. Y en una revisión de las fotos oficiales, publicadas en las redes sociales de los blues, se ve la cabellera del presidente de Estados Unidos detrás de un jugador. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

