Cambiar Ciudad
elDetector

El Chelsea FC NO borró a Trump de la foto celebrando el título del Mundial de Clubes

En las fotos publicadas por el equipo inglés en sus redes sociales se ve, claramente, la cabellera del mandatario. Videos en YouTube muestran al republicano en todo momento en el podio, solo que en un lapso de tiempo estuvo detrás de los jugadores, pero igualmente festejando.

Dayimar Ayala Altuve's profile picture
Por:Dayimar Ayala Altuve
El presidente Trump vivió algunos momentos incómodos durante la final del Mundial de Clubes.
El presidente Trump vivió algunos momentos incómodos durante la final del Mundial de Clubes.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de X.

Circula en X (antes Twitter) la afirmación de que el Chelsea FC, que se alzó el pasado domingo 13 de julio de 2025 con la copa del Mundial de Clubes de fútbol, en Estados Unidos, “eliminó” al presidente Donald Trump de la foto que publicaron en sus redes sociales, en la que celebraban el triunfo. Eso es falso.

PUBLICIDAD

Trump estuvo en todo momento en el escenario, junto al equipo de fútbol ganador, no se bajó del centro de la celebración; y a diferencia de lo que se afirma en redes, sale en la foto oficial que publicaron los blues en sus redes sociales, solo que no al frente, sino detrás de los jugadores.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

La cabellera de Trump se ve en las fotos subidas por el Chelsea FC

Más sobre elDetector

Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump
5 mins

Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump

Noticias Univision
Mitos sobre el cáncer de mama en la comunidad latina: lo que dice la ciencia
7 mins

Mitos sobre el cáncer de mama en la comunidad latina: lo que dice la ciencia

Noticias Univision
Bad Bunny, ‘Quico’ y los deepfakes virales sobre la supuesta demanda del actor de ‘El Chavo del 8’ contra el cantante
5 mins

Bad Bunny, ‘Quico’ y los deepfakes virales sobre la supuesta demanda del actor de ‘El Chavo del 8’ contra el cantante

Noticias Univision
Los agujeros en los sobres de votación para la consulta sobre la Proposición 50 en California NO son para ver la opción escogida
4 mins

Los agujeros en los sobres de votación para la consulta sobre la Proposición 50 en California NO son para ver la opción escogida

Noticias Univision
Ese video de hombres encapuchados vitoreando NO muestra a Hamas celebrando el alto al fuego en Gaza
4 mins

Ese video de hombres encapuchados vitoreando NO muestra a Hamas celebrando el alto al fuego en Gaza

Noticias Univision
Ni Trump terminó ocho guerras ni el gobierno de Biden “no hizo nada” con los Acuerdos de Abraham: verificamos al presidente en su discurso en Israel
7 mins

Ni Trump terminó ocho guerras ni el gobierno de Biden “no hizo nada” con los Acuerdos de Abraham: verificamos al presidente en su discurso en Israel

Noticias Univision
Trump, el Proyecto 2025 y las políticas de inmigración (parte II)
16 mins

Trump, el Proyecto 2025 y las políticas de inmigración (parte II)

Noticias Univision
Trump, el Proyecto 2025 y las políticas de inmigración (parte I)
16 mins

Trump, el Proyecto 2025 y las políticas de inmigración (parte I)

Noticias Univision
Lluvia de falsedades sobre Bad Bunny en el Super Bowl: ni Coca-Cola ni Elon Musk retiraron su patrocinio
5 mins

Lluvia de falsedades sobre Bad Bunny en el Super Bowl: ni Coca-Cola ni Elon Musk retiraron su patrocinio

Noticias Univision
Esa foto NO muestra la detención de un niño pequeño durante las redadas de ICE en Chicago: es una vieja escena padre-hijo
4 mins

Esa foto NO muestra la detención de un niño pequeño durante las redadas de ICE en Chicago: es una vieja escena padre-hijo

Noticias Univision

“En la entrega del trofeo del Mundial de ayer [domingo,13 de julio de 2025], Trump se negó a bajar del escenario; literalmente lo empujaban para que se fuera. ¡Qué vergüenza! Entonces el equipo ganador, el Chelsea, simplemente lo eliminó de su foto oficial del trofeo”, se lee en X, donde circulan afirmaciones similares.

En la foto publicada en las cuentas oficiales del Chelsea FC en Instagram y en X, se ve claramente la cabellera de Trump detrás de uno de los jugadores (ver cuadros rojos y ampliación en círculo verde). Trump no fue eliminado de la imagen, como afirman en redes; esas fotos que circulan pudieron ser editadas tendenciosamente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp: Haz click aquí para estar al tanto de nuestras verificaciones y contribuir a frenar la desinformación.

En elDetector hicimos una búsqueda en YouTube del momento de la entrega del trofeo, y un video del diario deportivo español AS muestra del segundo 25 al 51 a Trump en la parte frontal del podio, luego se ve cómo progresivamente Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lo dirige detrás del portero y otros jugadores. En el momento en el que Robert Sánchez (portero y el único con un uniforme diferente) alza el trofeo, el presidente de Estados Unidos está sonriendo, en la parte de atrás del podio. En el minuto 1:15 se ve a Trump bajando del escenario con Infantino.

PUBLICIDAD

Otro video, de DRM News, muestra, igualmente, del minuto 9:51 al 10:11 al presidente Trump detrás de los jugadores, para luego retirarse en compañía del presidente de la FIFA.

Conclusión

Es falso que el Chelsea FC, equipo que se alzó con la copa del Mundial de Clubes, “eliminó de la foto oficial” al presidente, Donald Trump, como afirman en X (antes Twitter). Videos hallados por elDetector en YouTube muestran que el mandatario estuvo en todo momento en el podio, solo que en un lapso determinado de tiempo, el presidente de la FIFA lo dirigió a la parte de atrás del festejo, donde Trump también brincaba y sonreía. Y en una revisión de las fotos oficiales, publicadas en las redes sociales de los blues, se ve la cabellera del presidente de Estados Unidos detrás de un jugador. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoDonald TrumpfotosRedes SocialesDesinformación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD