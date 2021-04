¿El presidente de Pfizer no se ha vacunado contra el covid-19?

Resumen

Historia completa

El video muestra un segmento de una entrevista que Bourla concedió a CNBC en diciembre, durante la cual dijo que recibiría la vacuna tan pronto le fuese posible, pero que no deseaba dar el ejemplo de “ saltarse la fila” para vacunarse antes. Bourla se describió a sí mismo como de “59 años de edad, de buena salud … que no trabaja en la primera línea” por lo que no estaba en un grupo de vacunación prioritaria.

¿El doctor Fauci dudó en hacerse una prueba de descarte del covid-19?

El video también sugiere que el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dudó sobre someterse a una prueba de descarte del covid-19. El video muestra a Fauci diciendo en una entrevista: “No tengo síntomas, no hay razón para que yo me someta a una prueba”.

“No, no me someteré a la prueba por una razón sencilla: no tengo síntomas … He adoptado muy bien la distancia social”, dijo Fauci.