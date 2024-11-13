Cambiar Ciudad
elDetector

Bill Gates NO propuso una nueva religión basada en la inteligencia artificial

En un podcast, el empresario respondió que en el futuro habrá que repensar el uso del tiempo, haciendo mención a la palabra religión, pero no como lo plantean en Instagram.

WhatsApp Image 2021-01-09 at 4.30.42 PM.jpeg
Por:
Dayimar Ayala Altuve.
<b> </b>Gates y el cofundador de LinkedIn hablaban sobre educación, futuro e IA.
Gates y el cofundador de LinkedIn hablaban sobre educación, futuro e IA.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Alex Kent - Getty Images (Foto) / Captura de Instagram.

Es falso que Bill Gates haya propuesto una nueva religión basada en la inteligencia artificial (IA). La afirmación, que circula en Instagram, se basa en el video de una conversación entre Gates y Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, en la que hablaban sobre educación, futuro e IA.

El creador de Microsoft hablaba sobre que la humanidad debería repensar el uso del tiempo, y buscar las formas de mantenerse en contacto real y no a través de las vivencias de la tecnología. No propuso una nueva religión.

Lo que le dijo Bill Gates a Reid Hoffman

Con una búsqueda con palabras clave en Google hallamos varios artículos que se refieren a la supuesta propuesta de Gates. Breitbart, una página web dedicada a la derecha alternativa, publicó la misma desinformación sobre la presunta nueva religión que propone Gates, pero incluye el video de 1:04:37 minutos en el canal de YouTube de Reid Hoffman junto al creador de Microsoft, donde se comprueba claramente que no dijo eso.

Durante el tiempo de la conversación, Gates no propone una religión basada en la IA. La única mención que este hace en el podcast de Hoffman, llamado “Possible”, a la religión, es en el minuto 1:02:20. El magnate estaba respondiendo preguntas rápidas y Aria Finger, co-presentadora del podcast, le hace una última pregunta: “¿Puedes dejarnos un pensamiento final sobre lo que es posible lograr si todo sale como queremos en los próximos 15 años y cuál es el primer paso para llegar allí?”.

Gates responde a Finger: “El camino es potencialmente tan positivo que nos obliga a repensar cómo debemos usar nuestro tiempo. Ya sabes, casi puedes llamarlo una nueva religión o una nueva filosofía de cómo estar conectados unos con otros y no adictos a estas cosas que harán que los videojuegos parezcan nada, en términos de atractivo de pasar el tiempo en ellos…”.

El empresario no se refería a una nueva religión basada en la tecnología, sino a que precisamente ante el desarrollo de la tecnología la humanidad debería buscar las formas de mantenerse en contacto real y no a través de las vivencias virtuales.

Conclusión

Es falso que el empresario Bill Gates propuso una nueva religión basada en la inteligencia artificial. La afirmación que circula en Instagram se basa en una conversación entre Gates y el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman. Gates hace referencia al futuro y afirma que es necesario que los seres humanos estén conectados entre sí. La única mención sobre la palabra religión que se hizo en el video original ( 1:02:20) fue refiriéndose a que habrá que repensar el uso del tiempo ante el avance de la tecnología. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

