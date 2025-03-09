Publicaciones comparten audio falso de Donald Trump Jr. supuestamente apoyando armas para Rusia en lugar de Ucrania

Las publicaciones desinformantes atacan a Donald Trump y a su hijo por supuestamente estar del lado de Rusia.

El presidente Donald Trump ha estado en contacto en las últimas semanas con el presidente ruso, Vladimir Putin, en un intento de mejorar las relaciones y lograr un acuerdo para terminar con la guerra de Rusia contra Ucrania, que comenzó con la invasión rusa en 2022.

PUBLICIDAD

Según un informe de la Oficina de Investigación Congresional, Estados Unidos ha destinado aproximadamente 174,200 millones en ayuda militar y humanitaria para apoyar a Ucrania, como ha escrito FactCheck.org, medio aliado de elDetector.

Sin embargo, en declaraciones realizadas el 18 de febrero, Trump afirmó que Ucrania “inició” la guerra y sugirió que podría haber evitado el conflicto cediendo partes de su territorio a Rusia.

Posteriormente, publicaciones en redes sociales han difundido un clip de audio falso que supuestamente corresponde al hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., diciendo, en parte: “Honestamente, no puedo imaginar que alguien en su sano juicio elija a Ucrania como aliado cuando Rusia es la otra opción… Estados Unidos debería haber estado enviando armas a Rusia”.

Tras la supuesta cita de Trump Jr., una publicación afirmó: “Estados Unidos oficialmente está tomando partido con nuestros enemigos. Asegúrense de que todos vean esto”. En otra publicación en Threads , se indicó: “Declaraciones como esta son realmente fáciles de entender cuando te das cuenta de que el papá de Jr. es un agente ruso”.

ABC News informó que FactPostNews, una cuenta oficial del Partido Demócrata, también compartió el audio falso en X antes de eliminar la publicación.

El audio aparentemente fue generado con inteligencia artificial, según Hany Farid , director científico de GetReal Labs , una empresa especializada en analizar contenido manipulado.

PUBLICIDAD

Farid envió un comunicado explicando que el audio compartido en las publicaciones fue analizado con dos modelos diseñados para distinguir voces naturales de las generadas por IA.

“Cada modelo, que busca diferentes patrones en voces generadas por IA, clasifica las voces con alta confianza como generadas por inteligencia artificial”, explicó Farid, quien también es profesor de forense digital en la Universidad de California en Berkeley. Según este análisis, afirmó que el clip “parece ser generado por IA”.

“Esto no fue una simple clonación de voz, ya que involucró la interacción entre dos voces. He estado observando esta tendencia recientemente, y es algo esperado a medida que la tecnología mejora y los adversarios se vuelven más hábiles y sofisticados en el uso de estas herramientas de IA”, añadió Farid.

El audio compartido en redes sociales fue presentado como un clip de un episodio del 25 de febrero del pódcast de Trump Jr., “Triggered with Donald Trump Jr.”, y daba la impresión de que Trump Jr. estaba respondiendo a una llamada en su programa, transmitido en Rumble. Sin embargo, el audio de las publicaciones en redes no coincide con ningún segmento real del episodio en Rumble.

Andrew Surabian, estratega republicano y portavoz de Trump Jr., publicó el 26 de febrero en X , publicación que luego fue compartida por Trump Jr., lo siguiente: “Esto es 100% un audio falso generado por IA”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en FactCheck.org el 27 de febrero de 2025 y traducido al español por El Tiempo Latino, gracias a su alianza con FactCheck.org.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.