Caos y confusión para reunir a los niños separados de sus familias en la frontera

La decisión tomada el miércoles por el presidente Donald Trump de cancelar la separación de niños migrantes de sus padres cuando son arrestados en la frontera , no apacigua las críticas. De hecho, la medida del mandatario no establece un proceso para la reunificación, lo que deja a las familias ante una "situación muy compleja" sin saber si finalmente volverán a ver a sus hijos.

Una "práctica atroz"

Debido proceso en riesgo

La presidenta de AILA dijo además que "el encarcelamiento de familias por períodos prolongados no tiene sentido, particularmente cuando se ha demostrado que las alternativas humanitarias y rentables a la detención son efectivas”.

Lo único que cambia es que “los niños de grupos familiares que cruzan la frontera de manera ilegal no serán separados”, decretando además que “las familias ahora serán detenidas juntas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en vez de quedar a cargo de los departamentos de Justicia y de Salud y Recursos Humanos (HHS)” como ocurría antes.

La orden ejecutiva sin embargo no menciona un protocolo para reunificar a los 2,342 menores que el DHS separó de sus padres en la frontera entre el 5 de mayo y el 9 de junio.

Reunificación en duda

A la pregunta respecto a por qué no han sido devueltos estos niños a sus padres, Velásquez dijo que “hay una situación difícil de comprender. Cuando se pide asilo o existe peligro para el menor, este se queda en Estados Unidos, aunque al padre lo deporten. El Estado no puede permitir que ese niño sea regresado a un lugar donde el padre dijo que su vida estaba en peligro. El menor debe quedarse aquí por su bien, no se reencuentra con su padre deportado. La situación es muy compleja”.