Trump insiste en la desnuclearización de Corea del Norte pese a las amenazas del régimen de cancelar la cumbre

En todo caso, Trump subrayó que su gobierno no ha recibido ninguna notificación oficial respecto a las nuevas condiciones.

"No hemos visto nada. No hemos oído nada. Ya veremos qué pasa", insistió el mandatario al recibir en la Casa Blanca a Shavkat Mirziyoyev, presidente de Uzbekistan.

El régimen comunista de Corea del Norte amenazó este martes con no acudir a la cita en Singapur el 12 de junio si Washington mantiene los ejercicios militares en la península con Corea del Sur o si le exigen que abandone unilateralmente su arsenal nuclear , según indicaron las agencias de noticias oficiales de este país.

Si el gobierno estadounidense "nos arrincona y nos pide unilateralmente abandonar nuestras armas nucleares no vamos a tener ningún interés en las conversaciones y vamos a tener que reconsiderar si aceptamos la futura cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos", dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Kim Kye Gwan, en un comunicado difundido por la agencia oficial KCNA.

"No hemos escuchado nada de ese Gobierno (norcoreano) ni del Gobierno de Corea del Sur que indique que no vayamos a continuar con esos ejercicios o que no vayamos a seguir planificando nuestra reunión entre el presidente Trump y Kim Jong-un para el próximo mes", afirmó Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado.