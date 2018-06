Corea del Norte mejora su centro nuclear pese a su compromiso de desarmarse

Pese a que estas mejoras no significan que el gobierno norcoreano no esté cumpliendo con su promesa de desarme nuclear, las fotos confirman que Pyongyang sigue adelante con el mantenimiento de sus instalaciones ligadas a su programa de fabricación de bombas atómicas.

"Hemos reducido esa amenaza"

En todo caso el presidente Trump ha intentado vender la idea de que esa amenaza ya no es real al afirmar que el régimen comunista se comprometió a la total desnuclearización de su programa bélico, algo que es visto por los observadores como una mala representación de lo que realmente produjo la cumbre en Singapur, que no solo fue muy breve en el tiempo, sino que además no generó un cronograma u hoja de ruta para no solo desmantelar el programa atómico norcoreano, sino para concretar la firma de una paz definitiva entre las dos Coreas.