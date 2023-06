Las flores del tulipán africano son nocivas para las abejas, pero no significa que este árbol sea “tóxico”

“Entiendo que no se siembren más y que se eliminen los árboles pequeños para evitar su regeneración, pero no eliminar árboles grandes que ofrecen muchas otras cosas: captación de CO 2 , alimento para muchas aves, área de nidificación”, entre otros, refiere la especialista. Heredia, además, resalta que existen otros árboles en la región cuyas flores poseen un néctar nocivo para las abejas, como el balso , cuya propiedad insecticida también fue investigada científicamente en 2010 . “Este es un árbol nativo, con el mismo problema y al cual no se le ha hecho tanto ruido”, señaló.