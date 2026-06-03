Cuba Aumenta la asfixia sobre Cuba tras la retirada de su principal operadora de hoteles y de las tarjetas Visa y Mastercard La cadena de hoteles española Meliá anuncia que abandona la gestión de 15 hoteles en la isla. Con esta decisión se suma a la lista de operadoras que ceden ante la presión de la orden ejecutiva de Donald Trump, que amenaza con sanciones a la inversión extranjera. También las tarjetas Visa y Mastercard dejan de operar allí

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Golpeada y (más cerca de quedar) hundida. Cuba vive un abandono de inversión turística sin precedentes que deja a la isla aún más vulnerable en su delicada situación. La compañía hotelera española Meliá acaba de anunciar que deja de operar 15 hoteles allí. Una decisión que hace mella en el sector del que viven miles de cubanos.

La cadena Meliá Hotels International era la mayor operadora extranjera en Cuba, con aproximadamente 33 hoteles y unas 14.000 habitaciones. Había registrado pérdidas de más de cuatro millones y medio de dólares en su operación cubana en 2024, con una ocupación media del 34.1% en el primer trimestre de este año.

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En su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) anunciando el cese inmediato de la actividad, Meliá reconoció que " la gran mayoría de los hoteles se encuentran actualmente cerrados como consecuencia de los problemas energéticos y de caída de la demanda que viene sufriendo la República de Cuba".

Los hoteles afectados son el Gran Hotel Bristol Habana Vieja, Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares y Sol Varadero Beach. Los 15 establecimientos pertenecen a GAESA.

La amenaza de Trump a la inversión extranjera vinculada con GAESA

La Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026, estableció sanciones secundarias para empresas extranjeras con vínculos comerciales con GAESA, el conglomerado empresarial cubano controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

La orden fijó el 5 de junio como fecha límite para desvincularse del negocio, bajo amenaza de quedar excluidas del sistema financiero estadounidense.

Como consecuencia de esa orden, se acaba de conocer que las tarjetas Visa y Mastercard dejarán de operar en Cuba. El Banco Central de Cuba (BCC) informó que la entidad encargada de procesar las operaciones con estas tarjetas en el país, les comunicó que interrumpía su relación con la financiera Fincimex (perteneciente al conglomerado empresarial del ejército, GAESA) para evitar las sanciones.

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"Dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de Mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba", indicó el BCC.

¿Qué empresas comunicaron que abandonan Cuba?

Desde la publicación de la Orden Ejecutiva, varias operadoras extranjeras anunciaron su salida de la isla. Iberostar confirmó el martes que dejó de operar y comercializar 12 de sus 18 hoteles en Cuba desde el 1 de junio, todos vinculados a GAESA, calificando la situación como "crítica y compleja".

Entre los hoteles abandonados por Iberostar figura el Selection La Habana, también conocido como ' Torre K'. Sus 508 pies y 42 plantas lo convierten en el edificio más alto de Cuba. Fue inaugurado hace algo más de un año, en marzo de 2025 con una inversión de 200 millones de dólares.

La canadiense Blue Diamond Resorts también confirmó su salida con efecto desde el 30 de mayo. Deja de gestionar 62 hoteles y más de 12.900 habitaciones bajo marcas como Royalton, Memories y Starfish.

La multinacional atribuyó su decisión a " una combinación de factores, incluyendo vuelos reducidos o suspendidos hacia Cuba".

Archipelago Hotels, la cadena hotelera líder del sudeste asiático con más de 45,000 habitaciones repartidas en 200 establecimientos por todo el mundo, comunicó su salida definitiva de seis hoteles en Cuba bajo su marca Aston. Están ubicados en La Habana, Varadero, Cayo Coco y Holguín.

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Entre los hoteles que deja de operar está el Grand Aston Havana, que fue polémico desde su inauguración porque GAESA lo construyó mientras Cuba atravesaba una grave crisis económica que afectaba directamente a la población durante la pandemia de COVID.

Trabajadores reparan el letrero del Grand Aston Hotel in Havana, miércoles, 3 junio 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa) Imagen Ramon Espinosa/AP Photo/Ramon Espinosa

También las aerolíneas cancelan vuelos a Cuba

Otra empresa española, en este caso la aerolínea Iberia, suspendió este lunes su ruta directa Madrid-La Habana debido a su "situación excepcional". Anunció su decisión el pasado 13 de abril y la relacionaba con la escasez de combustible y la caída en la demanda.

World2Fly, la aerolínea de bajo coste del grupo Iberostar, operó su último vuelo Madrid-La Habana el 20 de mayo. Plus Ultra también retiró su operación en la ruta Cuba-España, lo que provocó que Cubana de Aviación cancelara su único enlace semanal con Madrid.

En total, 11 aerolíneas han suspendido vuelos a Cuba en 2026: Air Canada, WestJet, Sunwing, Air Transat, LATAM Perú, Magnicharters, Air France, Iberia, Rossiya, Nordwind y Turkish Airlines. Con su cancelación, hay más de 1.700 vuelos anulados a Cuba.

La caída del turismo, el jaque (mate) a la frágil economía cubana

Precisamente, la caída de las conexiones aéreas retroalimenta que las hoteleras abandonen la isla porque cada vez llegan menos turistas. Y hace que la economía cubana se desangre con la desintegración de uno de los sectores que más riqueza le aporta.

Este año las cifras revelan una caída sin precedentes del turismo (está recibiendo menos aún que en la pandemia, marcada por estrictas restricciones de viaje). Entre enero y abril de 2026, la isla recibió solo 328.608 visitantes internacionales, una caída del 55.8% respecto al mismo período de 2025. En 2025 visitaron la isla apenas 1.8 millones de turistas, el mínimo desde 2002 y menos de la mitad del pico máximo de 4.7 millones de turistas, alcanzado en 2018.

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La isla afronta su peor crisis en años, sumida en un déficit energético que afecta no solo a los grandes conglomerados hoteleros, sino también a la población que sobrevive entre apagones que se extienden por más de 20 horas. No hay comida, agua ni medicinas. Y su relación diplomática con Washington cada vez es más tensa.