Raúl Castro cumple 95 años en plena crisis de Cuba y tras ser imputado por la justicia estadounidense
La última aparición pública del exmandatario fue hace más de un mes, en un acto de protesta contra EEUU, precisamente antes de que la justicia estadounidense presentase cargos para procesarlo
El 95 cumpleaños de Raúl Castro ha centrado la agenda de las autoridades cubanas y de los medios estatales. No han escatimado en elogios al expresidente en un momento marcado por la crisis económica, el bloqueo energético y la presión de EEUU con amenaza de más sanciones que se ha saldado con una salida en cascada de importantes empresas extranjeras, como Visa y Mastercard.
El también exguerrillero y exministro de las Fuerzas Armadas, llega a los 95 formalmente retirado de todos sus cargos, pero en el centro del tablero político, al haber sido imputado penalmente en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas —y la muerte de sus cuatro ocupantes— hace 30 años.
Felicitaciones a Raúl Castro
La capital lleva varios días exhibiendo retratos del exmandatario. Se pueden ver pósteres con su foto junto a banderas cubanas en algunas calles y comercios.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, le felicitaba con un mensaje con video en redes sociales, ensalzando su trayectoria. “Llegar a 95 años con el pie en el estribo y una hoja infinita de servicios a la patria, a la paz regional y mundial, al multilateralismo y a los sueños de justicia social de millones de seres humanos, no es su suerte, es la nuestra”, escribió el presidente de Cuba.
Muchas felicidades, querido General de Ejército, líder de la Revolución Cubana, noble título que reconoce al hijo amoroso, al hermano leal, al esposo, padre, abuelo, amigo y jefe exigente, afectuoso y sincero, al combatiente intrépido, al dirigente original, al guardián de las… pic.twitter.com/FdV0W6xZ4l— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 3, 2026
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, resaltó a Castro como "promotor de la unidad regional, impulsor de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y guía en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con EE.UU." en su mensaje en redes.
El General de Ejército Raúl Castro Ruz cumple 95 años. Celebramos su vida dedicada a la Patria y al pueblo cubano, con humildad, sencillez y sacrificio.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 3, 2026
Cuba lo abraza hoy con gratitud y orgullo.
Siempre tendremos presente su lealtad a la Revolución y a Fidel, su dedicación… pic.twitter.com/1iho072ANe
En este sentido, la Cancillería cubana dedicó un artículo a la proyección internacional de la presidencia de Castro (2008-2018) cuando Cuba acogió eventos como las conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), el encuentro en 2016 del Papa Francisco con el patriarca ruso Kirill y cuando se normalizaron, temporalmente, las relaciones con EEUU.
Sin embargo, las relaciones bilaterales han vuelto a tensarse bajo el mandato de Donald Trump, con un bloqueo petrolero a la isla y sanciones reforzadas, que están doblegando a una economía nacional que estaba ya en una grave crisis estructural.
Hoy mismo se conocía que la principal cadena hotelera, la española Meliá, abandona la gestión de 15 hoteles de la isla; y también que las tarjetas Visa y Mastercard dejarán de operar allí como consecuencia de la presión por sanciones tras la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026.
La última aparición de Raúl Castro
Precisamente, el día que Trump firmó la Orden Ejecutiva que amenazaba con más presión sobre la isla, Raúl Castro apareció en la protesta del 1 de mayo frente a la embajada de EEUU en Cuba. Esa fue su última aparición pública documentada.
Se le pudo ver con uniforme militar y con una pequeña bandera cubana. Junto a él estaba el jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel, que por momentos portó una pancarta con las 6.230.973 de firmas recogidas “por la patria, contra el bloqueo, el cerco energético y la guerra”.