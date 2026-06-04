Cuba EEUU sanciona al presidente cubano Díaz-Canel y a miembros de la familia Castro El departamento del Tesoro de EEUU añadió este jueves al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, y a varios miembros de la familia Castro a la lista de sanciones

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El departamento del Tesoro de EEUU añadió este jueves al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, y a varios miembros de la familia Castro a la lista de personadas designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, comúnmente denominada lista de sanciones.

Miguel Díaz-Canel, Raúl Alejandro Castro Calis, Alejandro Castro Espín (conocido como El Tuerto), Manuel Anido Cuesta y Lis Cuesta Peraza (vinculada a Díaz-Canel) fueron incluidos en la lista de sancionados.

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También fueron agregados las entidades del gobierno cubano Amistur Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución (conocidos como CDR, células de control social y represión política), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Minera La Victoria, y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.