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El jefe del Comando Sur de EEUU se reunió con el alto mando militar cubano en Guantánamo

El jefe del Comando Sur del Ejército de EEUU, general Francis L. Donovan, se reunió este viernes con líderes del alto mando militar cubano en la base militar en Guantánamo, en Cuba, para un "intercambio sobre asuntos de seguridad operativa".

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Video EEUU estaría listo para una acción militar en Cuba, según experto

El jefe del Comando Sur del Ejército de EEUU, general Francis L. Donovan, se reunió este viernes con líderes del alto mando militar cubano en la base militar en Guantánamo, en Cuba, para un "intercambio sobre asuntos de seguridad operativa".

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Los oficiales cubanos en la reunión estuvieron encabezados por el general Roberto Legrá Sotolongo, Viceministro Jefe del Estado Mayor General del ejército cubano.

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Donovan también dirigió "una evaluación de seguridad perimetral de la base naval y discutió la protección de fuerzas, la seguridad de los miembros del servicio y sus familias, y la preparación operativa con funcionarios de la base", informó el Comando Sur en sus redes sociales.

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