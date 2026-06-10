Cuba Pete Hegseth visitó Guantánamo y aseguró que el futuro de Cuba "está en manos del presidente de Estados Unidos" El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió este miércoles a Cuba que no compre o piense en utilizar armas que puedan suponer una amenaza contra Estados Unidos, durante una visita a la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, en la que pidió a las tropas allí estacionadas estar atentos a "cualquier contingencia" respecto al gobierno cubano.

Video El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, visita Guantánamo; habla sobre Cuba

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, hizo una arenga a las tropas estadounidenses asignadas a la base militar en Guantánamo, Cuba, y les hizo un llamado a estar atentos a "cualquier contingencia" que pueda ocurrir con la isla y su gobierno.

Hegseth hizo una visita a la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, anunciada inesperadamente la víspera, cuando Estados Unidos aplica una enorme presión sobre la isla, mediante sanciones a sus dirigentes y un asfixiante bloqueo petrolero que se mezclan con el malesta social y el deterioro económico.

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"El gobierno cubano tiene decisiones que tomar sobre que tipo de reformas quieren acometer. No es mi trabajo hacerlas por ellos. Es nuestro trabajo en el departamento de Guerra estar preparados para lo que nos pida hacer nuestro Comandante en Jefe en defensa del pueblo estadounidense", dijo Hegeseth a las tropas.

Según el secretario de Guerra, "no buscamos enemigos, somos un gran amigo y esperamos que pronto podamos ser amistosos con el liderazgo del gobierno de Cuba".

Y prosiguió, abriendo un compás de espera: "por ahora, veremos que pasa, pero el departamento le dará el Comandante en Jefe toda opción que necesite dentro de esa contingencia".

Vestido con ropa de camuflaje, Hegseth lanzó una arenga militar ante los soldados estacionados en la base establecida en 1903 que, tras el triunfo de la Revolución castrista de 1959, se convirtió en punto de fricción constante entre Washington y La Habana.

"Lo que suceda en el futuro de Cuba (...) está en manos del presidente de Estados Unidos", aseguró Hegseth.

Advertencia a La Habana sobre compras de armas

Hegseth, cuyas palabras fueron vitoreadas en varias ocasiones por los jóvenes militares que lo escuchaban, también se refirió a la amenaza que, en su opinión, podría representar Cuba para EEUU.

El Jefe del Pentágono advirtió a Cuba que no compre o piense en utilizar armas que puedan suponer una amenaza contra Estados Unidos.

"Sería imprudente que el gobierno de Cuba intentara procurarse o acceder a tipos de armas que pudieran alcanzar esta base o el territorio estadounidense", dijo Hegseth ante las tropas estadounidenses estacionadas en la base.

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De otra forma "estarían abriendo la puerta a una confrontación que (...) no pueden mantener", advirtió.

Medios de prensa estadounidenses han reportado recientemente sobre la supuesta compra de 300 drones militares por parte de La Habana, que podrían ser utilizados contra la base de Guantánamo o incluso Florida, situada a unos 150 km de las costas cubanas.

Cuba ha adquirido drones de ataque de Rusia e Irán desde 2023 y busca comprar más, indicaron funcionarios estadounidenses al sitio web Axios.

La Habana rechazó el informe.

Washington está montando "un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar", declaró el canciller cubano Bruno Rodríguez.

A finales de mayo, el principal general estadounidense a cargo de las operaciones en América Latina visitó Guantánamo, donde se reunió con mandos militares cubanos.

Dos semanas antes, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana y se reunió con funcionarios cubanos.

Trump también ha intentado utilizar la base de Guantánamo como centro de detención para deportaciones de migrantes.

Recordatorio sobre los ataques en el Caribe

Hegseth también aludió a los ataques que el Pentágono lleva a cabo en el Caribe y el Pacífico contra presuntas narcolanchas, que desde septiembre han matado a cerca de 210 personas.

"Los estamos cazando como cazamos a Al Qaeda y a ISIS [acrónimo en inglés del grupo Estado Islámico] en Oriente Medio: las mismas redes, la misma inteligencia y las mismas capacidades", dijo.

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Expertos y responsables de la ONU han denunciado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales.

El gobierno de Trump nunca ha aportado pruebas sólidas de que los barcos atacados estaban implicados en el tráfico de drogas.

Pero Washington ha argumentado ante el Congreso que tiene potestad para actuar de forma preventiva, con los mismos procedimientos que gobiernos anteriores utilizaron durante años en países como Yemen o Somalia para acabar con presuntos terroristas.