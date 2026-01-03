Nicolás Maduro "Socio" del Cartel de Sinaloa y Los Zetas: la nueva acusación contra Nicolás Maduro en Nueva York Una nueva acusación criminal alega que Nicolás Maduro es el líder del llamado Cartel de los Soles, la supuesta red de narcotráfico incrustada en la cúpula militar y política de Venezuela. Su esposa, su hijo y funcionarios cercanos al régimen serían sus cómplices.



Video Maduro es imputado por conspiración narcoterrorista en el Distrito Sur de Nueva York, confirma Bondi

Le llaman el Cartel de los Soles y el Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que está conformado por una supuesta red de narcotráfico incrustada en la cúpula militar y política de Venezuela. Nicolás Maduro, el defenestrado líder de ese país, ha sido señalado en el Distrito Sur de Nueva York de dirigir a esta supuesta organización criminal, con la complicidad de su círculo más cercano.

En una nueva acusación revelada este sábado, horas después del operativo militar que capturó a Maduro en Caracas, él, su esposa Cilia Flores (también arrestada), su hijo Nicolás Maduro Guerra, funcionarios venezolanos y un jefe del grupo criminal Tren de Aragua fueron señalados de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra EEUU.

“Durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones que antes eran legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”, se lee en la acusación.

De acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, Maduro negoció el tráfico de varias toneladas de cocaína, ordenó que entregaran armamento militar a la guerrila de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y coordinó con distintos capos para que la mercancía llegara a su destino final.

Además, este habría hecho tratos con los carteles de Sinaloa, Los Zetas, el otro grupo rebelde colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la organización criminal Tren de Aragua en Venezuela.

El Departamento de Justicia afirma que Maduro usó la cocaína como “un arma” para atacar EEUU. Y señala que los sobornos que recibe de narcotraficantes y criminales le ayudaron a permanecer en el poder. EEUU y más de 50 países no reconocen a Maduro como presidente tras dos elecciones plagadas de irregularidades, la de 2018 y especialmente la de 2024.

“Este ciclo de corrupción relacionada con el narcotráfico enriquece a los funcionarios venezolanos y sus familias, a la vez que beneficia a violentos narcoterroristas que operan con impunidad en territorio venezolano”, se lee en la acusación.

Por la captura de Maduro, el Departamento de Estado de EEUU ofrecía una recompensa récord de 50 millones de dólares.

Video "Llegó la hora de la libertad": comunicado oficial de María Corina Machado tras la captura de Maduro

¿Cómo opera el ‘Cartel de los Soles’?

El término Cartel de los Soles data de la década de los noventa, cuando dos generales de la Guardia Nacional venezolana fueron investigados por narcotráfico. En ese tiempo le decían el Cartel del Sol, en singular, por el símbolo de un sol en los uniformes de los acusados. Cuando se involucraron militares de mayor rango y con más soles en sus charreteras, es que empiezan a llamarle Cartel de los Soles, en plural.

Según las acusaciones de EEUU, fue Hugo Chávez, que gobernó desde 1999 hasta su muerte en 2013, quien presuntamente se sentó a negociar con las FARC para que sus cargamentos pasaran libremente por territorio venezolano en su camino hacia Estados Unidos y Europa.

"Hubo un período de la historia en el que el Cartel de los Soles iba creciendo porque iban incorporándose más militares al quehacer del narcotráfico y a todos los negocios que son millonarios... Hasta que llegó un período que es en el que nos encontramos en que prácticamente el Estado pasa a ser un instrumento de la corporación criminal", explicó Maibort Petit, periodista de investigación venezolana, en una entrevista reciente con Univision Noticias.

La Fiscalía estadounidense asegura que ese esquema continuó hasta el régimen de Maduro, quien habría colaborado con narcos desde que era asambleísta, brindando apoyo con el transporte de drogas, y posteriormente siendo canciller, proporcionando pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitando “la cobertura diplomática de los aviones utilizados por blanqueadores de dinero para repatriar el dinero del narcotráfico de México a Venezuela”, se lee en la acusación.

Dos aviones privados, varias mansiones en Florida y República Dominicana, vehículos, joyería y dinero en efectivo es lo que EEUU le ha decomisado al líder venezolano. "Esto es crimen organizado no distinto a la mafia y los bienes relacionados a Maduro sobrepasan los 700 millones de dólares en total que nosotros ya le confiscamos", declaró la fiscal general Pam Bondi, en una entrevista con Fox News, hace unos meses.

Video Así está el panorama en la frontera entre Colombia y Venezuela tras la captura de Maduro y su esposa

Los supuestos cómplices de Maduro

En la cúpula del cartel también estarían otros dos jerarcas del régimen: el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa; el capitán Diosdado Cabello, ministro del Interior; y Ramón Rodríguez, exministro del Interior, según alega el Departamento de Justicia de EEUU.

El general Padrino habría participado en el tráfico de cocaína en aviones que hacían escala en Centroamérica. A cambio, recibió jugosos sobornos. Este militar encabezaba la respuesta de Maduro al despliegue militar estadounidense frente a sus costas.

Diosdado Cabello, quien tuvo el cargo de vicepresidente, es señalado de coordinar con las FARC el trasiego de drogas, proveerles armamento y manipular investigaciones policiales.

Otro personaje en la mira es Maikel Moreno, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, a quien acusan de lavar dinero y recibir sobornos millonarios por interferir en casos criminales que beneficiaron al régimen de Maduro.

El primer caso criminal que se cree evidenció que Maduro estaba involucrado en el narcotráfico fue el que enfrentaron sus sobrinos Efraín Campo y Francisco Flores. Ambos fueron detenidos en Haití y en 2016 comparecieron en un tribunal de Nueva York para responder a cargos de tráfico de cocaína.

Otros miembros del cartel que ya fueron condenados en tribunales estadounidenses son Hugo Carvajal y Clíver Alcalá.

Carvajal encabezó la Dirección de Inteligencia Militar de 2004 a 2011. Él se declaró culpable en junio pasado de cargos de narcotráfico en una corte de Manhattan y será sentenciado en octubre.

Por su parte, Alcalá, quien fue comandante del Ejército venezolano en la región de Maracay, purga una condena de 21 años por tráfico de drogas.

Video Perfil: El ascenso y caída de Nicolás Maduro, capturado tras más de 12 años gobernando Venezuela

‘El Chapo’ Guzmán y Chávez

EEUU identifica a dos peligrosos aliados de Maduro y sus cercanos: el Cartel de Sinaloa y El Tren de Aragua.

En la acusación recién desvelada se menciona a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’ y uno de los líderes del Tren de Aragua.

A finales de 2025, la actriz, modelo e influencer venezolana Jimena Romina Araya Navarro fue sancionada por el Departamento del Tesoro. ‘Rosita’, como también la conocen, sería pareja sentimental de Guerrero Flores y parte de una red de personajes del mundo del entretenimiento que brinda apoyo al peligroso Tren de Aragua. Ella supuestamente ayudó a que 'Niño Guerrero' se fugara de una cárcel en Venezuela en 2012, dando un espectáculo que habría servido para distraer a los custodios.

El Tren de Aragua sigue expandiendo su poder en varios países de América y en España, donde se dedica al tráfico de drogas, armas y personas, así como a delitos violentos. Figura entre las principales prioridades de persecución de la administración Trump. En enero lo designó como un grupo terrorista y desde septiembre militares de EEUU han atacado supuestas narcolanchas en el Caribe a las cuales ha vinculado sin mostrar pruebas con el Tren de Aragua. Esa práctica ha sido criticada por Naciones Unidas y varias organizaciones por no cumplir con leyes internacionales.

EEUU afirma que también el Cartel de Sinaloa se ha beneficiado del narcogobierno de Maduro. En el juicio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exjefe de esa organización criminal, que se desarrolló en una corte de Brooklyn en 2019, se revelaron comunicaciones interceptadas por el FBI en las que el capo habló sobre aviones cargados de cocaína procedentes de Venezuela y que hacían escala en una pista clandestina en República Dominicana.

En la conversación, Guzmán mencionó “la avioneta con la cocaína del loco”. El capo se refería a Hugo Chávez como “el loco”, dijo un agente del FBI que testificó en el juicio de ‘El Chapo’.

“En resumen, Maduro Moros y sus cómplices se han asociado, durante décadas, con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y han confiado en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, señala la acusación.