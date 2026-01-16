america latina

Secretaría de Comunicaciones de México informa que alerta de FAA es solo para operadores civiles de EEUU

Esta noche, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes de México, se pronunció sobre la alerta aérea de EEUU

Esta noche, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes de México, informó que las alertas aéreas por riesgos de actividad militar e interferencias de GPS en Centro y Sudamérica que emitió la Administración Federal de Aviación es solo para operadores de Estados Unidos, y aclaró que el espacio aéreo mexicano sigue operando normalmente.

En breve más información.

