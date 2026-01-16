Secretaría de Comunicaciones de México informa que alerta de FAA es solo para operadores civiles de EEUU
Esta noche, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes de México, se pronunció sobre la alerta aérea de EEUU
Video Administración Federal de Aviación reúne equipo de expertos para examinar la seguridad de vuelos comerciales
Esta noche, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes de México, informó que las alertas aéreas por riesgos de actividad militar e interferencias de GPS en Centro y Sudamérica que emitió la Administración Federal de Aviación es solo para operadores de Estados Unidos, y aclaró que el espacio aéreo mexicano sigue operando normalmente.
