Ecuador Fuerzas militares de EEUU y Ecuador lanzan operación conjunta contra bandas narcotraficantes El Comando Sur del Ejército de EEUU anunció este martes que lanzó operaciones militares junto con el ejército ecuatoriano, contra organizaciones narcotraficantes en ese país. No se informó si efectivos militares estadounidenses actuaron en territorio de Ecuador,

El Comando Sur del Ejército de EEUU anunció este martes que fuerzas militares "estadounidenses y ecuatorianas lanzaron operaciones contra organizaciones terroristas designadas en Ecuador", aunque sin aclarar si el operativo incluyó el despliegue de tropas de EEUU en territorio ecuatoriano.

"Juntos, estamos tomando medidas decisivas para hacer frente a los narcoterroristas que durante mucho tiempo han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de todo el hemisferio", indicó un mensaje del jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, divulgado en redes sociales.

Este lunes el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, había informado el inicio de "operaciones conjuntas" contra el narcotráfico junto a Estados Unidos y demás "aliados de la región" en territorio ecuatoriano.

El mismo día, Donovan, de visita en Ecuador, se había reunido con altos funcionarios de defensa de ese país para dialogar sobre la cooperación en materia de seguridad y "reafirmar el compromiso de los Estados Unidos de apoyar los esfuerzos del país para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad regional", según informó el Comando Sur.

Cercano a Donald Trump, Noboa enfrenta a poderosos grupos criminales dedicados principalmente al tráfico de cocaína y la minería ilegal.

El mandatario ecuatoriano describió en redes sociales la ofensiva como una "nueva fase" de su política de mano dura para pacificar "cada rincón del país".

Este mes "haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad", agregó.

Por Ecuador circula un 70% de la droga que sale de sus vecinos Colombia (norte) y Perú (sur), los mayores productores de cocaína del mundo. Esto ha desatado una sangrienta guerra entre grupos criminales que deja una tasa récord de homicidios en el país.

Ecuador "en guerra" por el narcotráfico

El gobierno ecuatoriano adelantó igualmente que desde el 15 hasta el 30 de marzo decretará un toque de queda nocturno en cuatro de las 24 provincias del país, las más afectadas por la violencia: Guayas, cuya capital es el puerto de Guayaquil; Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.

"Quédense en sus casas. Estamos en una guerra", dijo el ministro del Interior, John Reimberg, a periodistas tras una ceremonia de graduación de policías.

Ecuador y Estados Unidos mantienen una alianza en temas de seguridad que se ha afianzado desde la llegada de Noboa al poder, en 2023.

En diciembre, Estados Unidos envió militares al puerto ecuatoriano de Manta (suroeste), aunque Quito no ha dado detalles sobre ese despliegue.

En un referendo impulsado por Noboa en 2025, los ecuatorianos rechazaron la instalación de bases militares extranjeras, como la que operó en Manta por una década (1999-2009).

