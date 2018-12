Las autoridades hallaron a la víctima en un puesto de comida en una ciudad fronteriza con Argentina. Pero al ser rescatada, ella contó que no era víctima de un proxeneta sino de una mujer que la tenía encerrada en una casa cercana, sin documentos y forzada a trabajar en el puesto de comidas.

Tras la declaración de la mujer al ser rescatada, el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, señaló que la Policía Nacional está manejando la hipótesis de que no se trataría de un caso de trata. "Llama la atención de que esta persona, que habría sido víctima de trata, es una persona que vive hace muchos años en Bolivia, tiene un documento de identidad otorgado en Bolivia y ella, de acuerdo a las versiones que tenemos, se dedicaba a la venta de comida en el mercado central de Bermejo".

Según Romero, se le consultó a la mujer si deseaba ir, de forma voluntaria, a Argentina y respondió que "sí". No obstante, el ministro señaló que continúa en completa colaboración con las autoridades argentinas que investigan el caso.

En junio de este año, Estados Unidos incluyó a Bolivia en su "lista negra" de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas. Al incluir al país en ese listado, el Departamento de Estado alertó de que el gobierno de Evo Morales "no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación del tráfico de personas y no demostró un aumento general en sus esfuerzos para hacerlo en comparación con el período anterior".