Elecciones 2026 ¿Quién es Roberto Sánchez, el candidato de izquierda que se metió en la contienda por la presidencia del Perú? Aunque el conteo aún no está cerrado, se perfila que la segunda vuelta electoral en Perú se definirá entre la derecha de Keiko Fujimori y la izquierda de Roberto Sánchez.

Video Keiko Fujimori lidera el conteo de votos en Perú mientras López exige anular la elección

La derechista Keiko Fujimori no podrá cantar victoria por el momento. Las elecciones generales en Perú le han dejado en primer lugar de las preferencias pero todavía muy lejos del 50% necesario para asegurar su triunfo, por lo que la segunda vuelta electoral es un hecho. Su posible competidor apareció en el radar de manera sorpresiva: Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.

Con el 91.54% de las actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular se coloca en la delantera con un 17.04% de los votos, mientras que en la fotografía sorprendió la aparición del candidato de izquierda Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, quien se coloca en el segundo lugar con el 12.08%.

Imagen ONPE

No obstante, por algunas milésimas de punto se encuentra Rafael López Aliaga, el derechista de Renovación Popular, que se ubica en tercera posición con el 11.84% de los votos.

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Aunque el conteo todavía no está cerrado, se perfila que la segunda vuelta electoral en Perú se definirá entre la derecha de Keiko Fujimori y la izquierda de Roberto Sánchez, ¿pero quién es?

Roberto Sánchez: El izquierdista de Huaral que enfrentará a Keiko Fujimori

Natural de la ciudad de Huaral, al norte de Lima, Roberto Helbert Sánchez Palomino, de 57 años de edad, fue formado en las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se tituló como psicólogo en el año 2000, además cuenta con estudios de posgrado en Gestión de Proyectos Sociales en la "Decana de América" y en Políticas Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

A lo largo de su trayectoria en la política, Sánchez Palomino se desempeñó como Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Huaral en 2020, además ha sido consultor y especialista en programas del Estado vinculados a organismos internacionales como el PNUD y la Unión Europea.

Roberto Sánchez Palomino es el rostro visible y presidente del partido Juntos por el Perú, desde octubre de 2017. Su figura ha sido una pieza clave para la consolidación de la coalición de izquierda en el Perú, que en los pasados comicios federales logró una alianza con el movimiento Nuevo Perú con quien logró tener representación en el Congreso.

Además, Sánchez Palomino formó parte del Partido Humanista Peruano, fundado por Yehude Simon, lo que sirvió como base para la creación de la actual plataforma de JP que hoy encabeza.

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Su ascenso al Poder Ejecutivo se concretó durante el gobierno de Pedro Castillo, donde ocupó la cartera de Ministro de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

Durante 16 meses, desde julio de 2021 hasta diciembre de 2022, fue uno de los pocos integrantes del gabinete que mantuvo la confianza presidencial de manera ininterrumpida, gestionando la reactivación del sector turístico tras la pandemia. Su paso por el ministerio terminó abruptamente con la crisis política de diciembre de 2022, tras el fallido autogolpe de Estado de Castillo.

Imagen Roberto Sánchez JP / Instagram

En 2021 y 2026, Roberto Sánchez ha fungido como congresista de la República, por el distrito electoral de Lima. Desde su escaño ha mantenido una presencia activa en el debate legislativo y político del país.

Roberto Sánchez también cuenta con un fuerte lazo con el sector rural del Perú, debido a la articulación de políticas de desarrollo territorial en zonas tradicionalmente excluidas. Durante su paso por el MINCETUR, impulsó estrategias de turismo comunitario, buscando que el flujo económico del sector llegara directamente a las asociaciones de productores y familias rurales del interior del país.