QUITO.- Ecuador asiste a una telenovela por capítulos protagonizada por Rafael Correa y su delfín Lenín Moreno . En la última entrega, Moreno reunió a la prensa extranjera para enviar un mensaje a Correa: que vuelva, que de la cara y que tendrá un juicio justo por el secuestro fallido de un opositor ocurrido en Colombia, en 2012, del que se le acusa . “Ahora es una justicia independiente”, dijo Moreno y aprovechó los micrófonos para reaccionar a la declaración que hizo Correa a un medio español en la que atribuyó el enfrentamiento entre los dos a la amargura que tiene el actual presidente por su discapacidad (derivada de un disparo que recibió en la columna durante un asalto a finales de los 90). “No me cabe la amargura, soy una persona feliz y que vive en paz”, respondió.

Causal de divorcio 1: El juicio por Odebrecht a Jorge Glas

Causal de divorcio 2: La consulta popular que enterró la reelección indefinida

Causal de divorcio 3: El acercamiento a EEUU y a organismos internacionales

Moreno fue criticado por su antecesor cuando anunció que pediría a la Organización de las Naciones Unidas su ayuda para investigar la corrupción. Correa le acusó de no confiar en la institucionalidad del país y atentar contra la soberanía. Las críticas fueron a más a medida que el gobierno de Moreno se fue acercando a Estados Unidos. La visita del vicepresidente estadounidense Mike Pence y la visita de representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) en días pasados son pruebas de que Ecuador busca reconstruir las relaciones con este aliado del norte.

La telenovela presidencial está a la espera de la reacción de Correa. Este debe responder a la invitación a entregarse que le hizo su sucesor. Ahora mismo, el exmandatario tiene orden de prisión por su vinculación al secuestro del opositor en 2012 y la Interpol debe decidir si acepta o no el pedido de captura internacional que hizo la jueza ecuatoriana Daniela Camacho. Una opción de Correa es pedir asilo en Bélgica (país donde reside con su familia), como ya lo ha anunciado y Ecuador por su lado tiene la posibilidad de tramitar su extradición. Pero mientras Correa mueve ficha, sus seguidores mostraron su músculo esta semana con una marcha de apoyo que reunió a miles que están convencidos de que hay que recuperar la patria en las calles. La jornada de protesta se saldó con una decena de detenidos y algunos policías heridos.

Toda esta trama parece demostrar que las diferencias de Moreno con Correa no eran solo “de estilo”, como dijo el nuevo presidente al inicio de su gobierno. Entonces, la incógnita era si Moreno iba a tener su propia agenda o iba a permitir, como se especulaba, que Correa gobernara a través de él.

Para muchos, el divorcio estaba a la vista desde que Moreno hizo cambios simbólicos como suprimir el informe de labores que se televisaba cada sábado o eliminar la secretaría del Buen Vivir, una filosofía que acompañó a Correa en su mandato. Asimismo, hubo un detalle en sus últimos días de gobierno por el que se podía intuir que Correa no se iba a acostumbrar a no ser presidente: el cambio de un decreto para quedarse con la banda presidencial y no traspasársela a su sucesor es tradicional en Ecuador.