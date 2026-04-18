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Elecciones en Perú siguen en suspenso; resultados llegarían a mediados de mayo

Más de 15 mil actas observadas y una diferencia mínima de votos mantienen abierta la contienda, mientras crecen los cuestionamientos al proceso electoral.

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Por:N+ Univision
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Video Keiko Fujimori lidera el conteo de votos en Perú mientras López exige anular la elección

Los resultados de las elecciones presidenciales de Perú que definirán quiénes pasarán a la segunda vuelta se conocerán a mediados de mayo, debido a la lentitud del conteo y la observación de miles de actas electorales, dijo este sábado una funcionaria de la autoridad electoral.

Con 93,4% de las actas contabilizadas, los resultados parciales de la elección del domingo pasado dan como favorita para el balotaje a la derechista Keiko Fujimori, con 17% de los sufragios.

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El izquierdista radical Roberto Sánchez (12%) y el ultraconservador Rafael López Aliaga (11,9%) pelean codo a codo su pase a la segunda vuelta. La distancia entre ambos se amplió ligeramente este sábado, pero aún es ínfima: 13.600 votos.

"Nosotros tenemos previsto hacia la quincena de mayo tener, por lo menos, los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar la segunda vuelta", dijo este sábado a la radio RPP Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones.

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La funcionaria relacionó la lentitud del conteo al proceso de revisión de más de 15 mil actas observadas.

Según Clavijo, el 30% de estas actas corresponde a la elección presidencial y el resto a la votación de diputados y senadores.

López Aliaga, exalcalde de Lima, es el candidato más crítico del proceso y pide su "nulidad absoluta" tras hablar de "fraude electoral". Ha ofrecido recompensas de 5.800 dólares para quienes le envíen pruebas de irregularidades.

Las presidenciales del 12 de abril estuvieron marcadas por problemas en la distribución de urnas y papeletas de votación, lo que retrasó la apertura de la jornada en varios centros electorales en Lima.

La autoridad electoral tuvo que ampliar hasta el lunes la votación para más de 50,000 peruanos que se quedaron sin sufragar en 13 locales que no abrieron el domingo.

"Estos hechos graves de organización tienen que ser investigados y debe haber la sanción que corresponda", dijo por su parte Sánchez en conferencia de prensa este sábado.

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Fiscales y policías intervinieron las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, organizadora de los comiciones, y el jefe del organismo, Piero Corvetto, fue denunciado por el Jurado Nacional de Elecciones, junto a otros tres funcionarios, por supuestos delitos contra el sufragio.

Video Keiko Fujimori lidera elecciones en Perú con ventaja en conteo preliminar
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