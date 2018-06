¿Qué significará para Colombia que gane Iván Duque o Gustavo Petro las presidenciales de este domingo?

No habrá un debate cara a cara entre los dos aspirantes a ocupar el Palacio de Nariño cuando Juan Manuel Santos deje el cargo el 7 de agosto. Petro culpa de ello a su oponente, acusándole de no cumplir con ese "derecho democrático" de los ciudadanos. "En segunda vuelta hay que debatir realmente con lo que se piensa, con lo que se sabe, con lo que se propone y por eso a Duque le dio inmenso temor debatir conmigo, por eso ha suspendido todos los debates".

"Yo estoy listo para siempre confrontar las ideas con el que sea, aquí ustedes me vieron en la Universidad del Norte (en Barranquilla), no contra uno, sino contra cuatro, y me vieron exponer mis ideas con respeto, porque no valido mis ideas atacando a nadie ni acusando a nadie de corrupto ni de dictador", respondió este.