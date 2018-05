El avance a segunda vuelta de Duque y Petro profundizan la polarización en Colombia

Iván Duque: en busca de alianzas



El público ha empezado entonces a corear: "¡Y no, y no, y no me da la gana, una dictadura como la cubana. ¡Y no, y no, y no me da la gana, una dictadura como la venezolana!". Las referencias desde el uribismo a la supuesta cercanía de Petro con el "castrochavismo" han sido constantes durante la campaña, aunque el candidato de izquierdas se ha desligado de ellas en repetidas ocasiones.