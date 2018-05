BOGOTÁ, Colombia. - "Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente". Este es el lema de quien aspira a convertirse en las elecciones del próximo domingo en "el primer líder progresista de Colombia ". Pero para ello este economista de 58 años que fue guerrillero revolucionario y alcalde de Bogotá tendrá que convencer a su país de que no es un político temerario, dispuesto a liquidar la propiedad privada y a instaurar un régimen comunista, como dicen sus contrincantes.

Jorge Galindo, sociólogo y miembro de Politikon, una asociación independiente que analiza la política internacional, no cree que en Colombia pueda reproducirse un panorama similar al chavista con una eventual victoria de Petro. "Soy escéptico respecto a ese escenario, pero tampoco nadie esperaba el giro que dio Venezuela antes de que Hugo Chávez subiera al poder en 1999. Hay un punto en común entre la Colombia actual y aquella Venezuela: el control del poder por parte de las elites. Sin embargo, las instituciones de ambos países son muy diferentes: la democracia colombiana es la más antigua y sólida de América Latina y aquí no hay esa dependencia del petróleo", apunta.

El voto de castigo

En un país históricamente dirigido por las elites, donde cinco familias aglutinan diez presidencias (la mitad de los gobiernos que ha habido en Colombia durante el siglo XX ), Gustavo Petro se presenta como el candidato que pone en peligro el estatus quo. "Yo no puedo ni quiero gobernar con maquinarias políticas. Son hasta cuatro millones de papeletas de gente humilde que antes vendía su voto y ahora quiere votar por Petro. Nuestro programa progresista es una ruptura, un cambio, una pasión, una identificación política. Ahí el dinero ya no vale".

Una campaña diferente

Antes de ser alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, los detractores de Petro le acusaban de que era muy beligerante en la oposición pero que no era capaz de alcanzar acuerdos ni tenía dotes de gobernante. Su gestión estuvo marcada por el enfrentamiento con sus rivales. "La ciudadanía es la base de la democracia, yo no necesito llevarme bien con la clase política sino con el pueblo", afirma desafiante.

Él se presenta como una víctima de las circunstancias y alimenta la idea de que a los líderes progresistas en Colombia los matan antes de llegar al poder. Cita como uno de sus referentes a Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal cuyo asesinato en 1948 desencadenó un periodo sangriento en el país que se conoce como La Violencia. "Si no me matan antes, tengo posibilidades de ganar estas elecciones", afirma.

En su equipo insisten en que la suya "es una campaña hecha con las uñas": "No hay muchos recursos, no hay pautas de publicidad, no hay vallas, no hay camisetas... Nuestra fuerza es la espontaneidad", dicen. Su altavoz son los discursos en las plazas públicas y las redes sociales.