El presidente de Colombia, Gustavo Petro, debuta como actor

En una fotografía tomada en el rodaje y divulgada por el medio Caracol Radio, se ve al mandatario junto al actor estadounidense Cuba Gooding Jr. y al colombiano Luis Velasco, conocido por la serie televisiva ‘La reina del flow’, todos vestidos con trajes de época.

El presidente participó en una escena caracterizado como un general de la Independencia en una secuencia junto al protagonista, aunque no se ha precisado oficialmente a qué personaje histórico interpretaría.

El mandatario publicó en su cuenta de X que él no pidió ser incluido en el elenco, pero reconoció que aparece "unos cinco segundos ante una hermosa bailarina jaimaquina que encantó a (el general venezolano Mariano) Montilla y a Padilla al mismo tiempo".

La producción cinematográfica narra la vida del almirante Padilla, considerado uno de los héroes navales de la independencia de Colombia, vencedor de la batalla del lago de Maracaibo (1823) y cuya figura histórica Petro suele exaltar constantemente en sus discursos.

La película es producida por el sistema de medios públicos RTVC y se graba en distintas regiones del país, entre ellas los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá.

La inversión pública en el proyecto ha provocado críticas de sectores de la oposición, que cuestionan la destinación de recursos estatales a la producción cinematográfica justo cuando el país sufre una escasez de recursos por un alto nivel de endeudamiento.

La película, financiada también por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuenta con un presupuesto de 15.891 millones de pesos colombianos (unos cuatro millones de dólares), esto según información del Gobierno.

La aparición de Petro

Gustavo Petro defendió su participación en la película y la comparó con la afición a la música de su antecesor, Iván Duque. "No veo por qué unos presidentes se puedan dedicar a perpetuarse en el poder, otros a ser DJ y yo no pueda ser actor o escritor, y más si es para lanzar niveles mayores del arte audiovisual, de la investigación de nuestra historia, del papel de las negritudes y los indígenas en nuestra independencia y del conocimiento de Colombia en el mundo", afirmó.

Sobre su breve experiencia cinematográfica, Petro añadió: "Pude hablar con la novia de Cuba Gooding Jr., quien es amiga de Robert De Niro, a quien le mandé un saludo y lo invité a Colombia".