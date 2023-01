"La ciudad sigue en manos del crimen": cómo se vivió en Sinaloa su segundo “jueves negro” tras la recaptura de Ovidio Guzmán

La rueda de prensa no la dio Rosa Icela Rodríguez, sino el secretario de Defensa mexicano, Luis Cresencio Sandoval, quien confirmó lo que medios locales llevaban repitiendo por horas: el hijo del Chapo Guzmán había sido detenido. Y, a diferencia de la primer ocasión, esta vez –al menos hasta las 19.00 ET de este jueves– no había sido liberado.