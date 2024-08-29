¿Dónde está Ovidio Guzmán? La incógnita por las versiones encontradas de México y EEUU sobre el paradero del hijo de ‘El Chapo’

Video Relación de México con embajadas de EEUU y Canadá, en pausa: ¿cómo puede impactar a los mexicanos?

La Fiscalía General de la República en México (FGR) admitió este jueves que desconoce el paradero de Ovidio Guzmán López, alias ‘El Ratón’, quien fue extraditado a los Estados Unidos en el 2023 por acusaciones de narcotráfico.

La FGR indicó en un coimunicado que no sabe cuál es el estatus y ubicación de Guzmán López luego de su aparente "excarcelación" el 23 de julio, dos días antes del arresto de Ismael 'El Mayo' Zambada cerca de El Paso, Texas.

PUBLICIDAD

La agencia federal sostuvo que ‘El Ratón’ "fue excarcelado" en los Estados Unidos, aunque no proporcionó información para sustentar ese hecho.

“Desconociéndose, hasta el momento, cuál es el estatus actual de dicha persona y su ubicación dentro del territorio norteamericano”, dijo la FGR.

Guzmán López pertenecía a la facción de ‘Los Chapitos’ que actualmente disputa con otros grupos internos el control del cartel.

El hijo de 'El Chapo' aparece como "liberado" en el registro digital del Buró Federal de Prisiones de EEUU, aunque esto puede deberse a que haya sido transferido a otro tipo de cárcel o que se cambiaron sus medidas cautelares.

Ante los reportes de la supuesta liberación de Guzmán López, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró en un comunicado que ‘El Ratón’ seguía bajo custodia.

“Puedo confirmar que Ovidio Guzmán López sigue en custodia en los Estados Unidos”, dijo en el boletín en el cual también destacó el arresto de 'El Mayo' Zambada.

Este último es el cofundador del Cartel de Sinaloa y había eludido la justicia por décadas. Según su propia versión, fue engañado y secuestrado por Joaquín Guzmán López, otro de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

La fiscalía mexicana no proporcionó en su boletín más datos sobre en qué basa su afirmación de que ‘El Ratón’ habría sido liberado.

FGR dice que EEUU recibió “propuestas” de hijo de ‘El Chapo’ para entregarse

Según la agencia mexicana, el estatus de ‘El Ratón’; la participación de su hermano Joaquín Guzmán López en el secuestro de Zambada y la violencia ocurrida la noche del supuesto plagio podrían ser hechos vinculados entre sí.

PUBLICIDAD

La FGR añadió que EEUU le confirmó que Zambada fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y llevado en contra de su voluntad a Nuevo México.

También dijo que el Departamento de Justicia le informó que Joaquín Guzmán López había hecho “varias propuestas” a autoridades estadounidenses para entregarse.

Aunque los gobiernos de México y Estados Unidos han negado haber planeado la operación que resultó en el arresto de ‘El Mayo’, autoridades mexicanas han insistido haber tenido conocimiento de conversaciones entre funcionarios estadounidenses y el hijo de ‘El Chapo’.

Citarán a funcionarios de Fiscalía de Sinaloa sobre irregularidades en investigación

La FGR informó en su comunicado que citará a declarar a funcionarios de la Fiscalía de Sinaloa por las irregularidades en la indagatoria del asesinato de Héctor Melesio Cuén, quien iba a asumir una diputación federal en septiembre.

“Esta Institución procederá de inmediato a citar a los servidores públicos de todos los niveles de la Fiscalía local, incluyendo a policías y peritos”, dijo la dependencia.

'El Mayo' dijo en su carta que el día de su secuestro había sido engañado por Guzmán López, ya que él lo había convocado a una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya y Cuén para resolver una disputa relacionada con el futuro liderazgo de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

De acuerdo con la carta de ‘El Mayo’, Cuén fue asesinado esa misma noche en el lugar de la reunión.

La Fiscalía estatal dijo que había sido asesinado en un asalto, pero la FGR ha dicho que esa versión está plagada de inconsistencias.

PUBLICIDAD

El capo también dijo que él acudió acompañado de sus escoltas, incluido un alto funcionario de la Fiscalía estatal. El gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, niega haber acudido a la reunión.

Indagan datos de la aeronave que trasladó a Zambada a EEUU

La Fiscalía federal dijo que, en sus indagatorias sobre la aeronave utilizada para llevar a Zambada a su arresto a los Estados Unidos, encontró que la unidad Beechcraft 200 operaba con matrícula y número de serie falsos.

“Se encontró que esta llevaba la matrícula N287KA y la serie BB1137; ambas falsas y sobrepuestas en esa aeronave”, dice el boletín.

La agencia añadió que, de acuerdo con sus datos de investigación, la matrícula legal de ese avión era N44JN y la serie original legal BB191.

“La matrícula original norteamericana de esa aeronave, en 2019, era N200TP. Posteriormente, dicha aeronave fue trasladada a Colombia, donde la dieron de alta con la matrícula colombiana HK4658G”, dice el texto.

Mira también: