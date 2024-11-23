Qué es la ‘Operación Enjambre’ que llevó a la captura de 7 funcionarios en México ligados al narco

Video Violencia criminal se extiende en México a territorios que antes gozaban de paz

Autoridades en México llevaron a cabo un operativo denominado ‘ Operación Enjambre’ que resultó en el arresto de siete funcionarios del estado de México y el presunto suicidio de uno más que habría acabado con su vida para evitar su captura.

Los funcionarios están acusados de vínculos con distintos grupos criminales , de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Los grupos del crimen organizado con los cuales los funcionarios presuntamente estaban coludidos son el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel Nuevo Imperio, La Familia Michoacana, la Unión Tepito y la Anti Unión Tepito.

Aunque para el operativo fueron giradas 14 órdenes de aprehensión, sólo fueron localizados ocho de los acusados. Uno de los individuos presuntamente se suicidó para evitar su captura.

Los otros seis funcionarios ligados al crimen lograron evadir el operativo y se encuentran prófugos, de acuerdo con las autoridades.

Los funcionarios tenían puestos clave en la seguridad de 10 municipios

De los detenidos, seis ocupaban cargos directivos en dependencias de seguridad en los municipios Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán, en el estado de México.

Los funcionarios fueron formalmente acusados de los delitos de extorsión, secuestro exprés y homicidio.

Una de las personas detenidas era la alcaldesa del municipio de Amanalco, María Elena Martínez Robles, del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Los otros detenidos son el director de Seguridad Pública y Tránsito de Tejupilco, Eraclio Campuzano Flores; el subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan, Omar Leyva Montalvo y el director de Seguridad Pública de Amanalco, Manuel Alejandro Rangel Salgado.

También fueron arrestados el director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca, Rodolfo Chávez Torres, y el jefe de región de la Dirección de Seguridad y Prevención Ciudadana del mismo municipio, Roberto Malpica Santos.

Además fue detenido el presidente honorífico de la agencia de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tonatico, Ellery Guadalupe Figueroa Macedo.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, cuando los oficiales intentaron detener a Isidro Cortés Jiménez, quien era titular de la dirección de Seguridad en Texcaltitlán, el individuo presuntamente se suicidó.

Fueron desplegados 1,500 elementos para detener a los funcionarios, según el gobierno federal

En una publicación en X, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, dijo que el operativo fue posible por los trabajados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Además, sostuvo que las autoridades estatales y federales desplegaron 1,500 elementos para llevar a cabo la serie de capturas.

Agregó que los funcionarios “facilitaban las actividades de diversos grupos delictivos que operan en el estado de México”.

