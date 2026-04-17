Noticias FMI restablece relaciones con Venezuela tras seis años de suspensión y reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez De acuerdo con un comunicado oficial del organismo, la decisión fue adoptada con base en la postura de sus países miembros, que concentran la mayor parte del poder de voto dentro del Fondo

Video ¿Recesión económica? Expertos explican aviso del FMI sobre guerra con Irán e impactos al bolsillo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este jueves 16 de abril de 2026 la reanudación de sus relaciones con Venezuela, poniendo fin a más de seis años de suspensión derivada de disputas sobre el reconocimiento del gobierno del país.

De acuerdo con un comunicado oficial del organismo, la decisión fue adoptada con base en la postura de sus países miembros, que concentran la mayor parte del poder de voto dentro del FMI. En ese contexto, la directora gerente Kristalina Georgieva informó que el Fondo ha retomado el trato institucional con el país sudamericano y que ahora reconoce a la administración encabezada por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

PUBLICIDAD

Además, el organismo explicó que esta medida se apega a su práctica habitual, que consiste en guiarse por la posición mayoritaria de sus miembros para definir con qué autoridades mantiene relaciones oficiales.

Venezuela forma parte del FMI desde diciembre de 1946, pero el vínculo quedó suspendido en marzo de 2019, cuando el organismo dejó de interactuar con el país debido a la falta de consenso internacional sobre el reconocimiento de su gobierno.

La reanudación de relaciones marca un cambio relevante en la situación de Venezuela dentro del sistema financiero internacional, al restablecer el canal formal de interlocución con el Fondo, lo que podría abrir la puerta a cooperación técnica y eventuales apoyos financieros, aunque estos últimos dependerán de decisiones posteriores del organismo y sus miembros.