“Mi hermano estaba llenando un bidón”: la desesperada búsqueda de desaparecidos tras la explosión de un ducto de gasolina en México

Horas después supo que Luis había sido trasladado a un hospital. Se encuentra estable y ya pudo hablar con él. Pero de Jaime no sabe nada.

Como la señora Vaca, cientos de habitantes del poblado de Tlahuelilpan buscaban a sus familiares en el módulo de atención habilitado en el Centro de Cultura del pueblo . Allí las autoridades locales hicieron una lista de personas no localizadas.

“Familiares me empezaron a decir que estaban sacando gasolina, que fuera, pero yo no estaba en el pueblo. Llegué justo cuando se oyó la explosión. Me puse a preguntar por mis hermanos porque ya sabía que estaban ahí”.