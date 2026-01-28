Accidentes Aéreos Avioneta desaparece del radar en Colombia, cerca de Venezuela: ¿Qué pasó con la aeronave? Una avioneta colombiana con 13 pasajeros y 2 tripulantes perdió comunicación con los controladores aéreos cerca de Cúcuta.

Una avioneta con 15 personas a bordo —13 pasajeros y 2 tripulantes— desapareció de los radares de los controladores aéreos este miércoles 28 de enero de 2026, mientras cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en el sureste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela.

"La Dirección de Investigación de Accidentes de la @AerocivilCol informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta - Ocaña con 13 pasajeros y 2 tripulantes", dijo la ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas Mantilla, en sus redes sociales.

La aerolínea estatal colombiana Satena emitió un comunicado señalando que "el vuelo NSE 8849 despegó sobre las 11:42 AM [local] y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 PM [local]", pero "reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 AM de hoy 28 de enero".

La aeronave es un Beech 1900D "operado por la empresa Searca", indicó Satena.

La ministra Rojas aseguró que "se activaron los protocolos correspondientes" para ubicar la aeronave, mientras que Satena aseguró que activaron "todos los recursos disponibles", en articulación con las autoridades aeroespaciales y de investigación de accidentes de aeronáutica civil colombiana.