Donald Trump Nicolás Maduro se declara inocente de cargos de narcoterrorismo en Nueva York y alega que es "un hombre decente" Maduro y Flores se presentaron este lunes ante un juez de Nueva York. Ambos permanecerán en prisión hasta su próxima audiencia en marzo. 🔴 Sigue aquí nuestra cobertura en vivo.



Video Nicolás Maduro se declara "no culpable" en su comparecencia ante una corte de Nueva York

El líder depuesto del chavismo, Nicolás Maduro, se declaró inocente de cuatro cargos de narcoterrorismo y posesión de armas y dispositivos de destrucción este lunes en la corte federal de Nueva York, donde ocurrió su primera comparecencia ante el juez del caso, Alvin K. Hellerstein.

En español, Maduro, vestido de uniforme azul de prisión, entró a la sala de la corte en el Bajo Manhattan a las 12:01pm, hora local. Intentó explicar a la corte que fue capturado en su casa en Caracas, Venezuela. Pero mientras hablaba, Hellerstein lo interrumpió: "Ya habrá tiempo y lugar para que lleguemos a eso".

El magistrado insistió entonces en la pregunta de cómo se declaraba por los cuatro cargos que se le imputan, entre ellos, conspiración para el narcoterrorismo y tráfico de drogas. El líder chavista capturado respondió: "Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente de mi país". Dijo que no había leído la imputación.

Su esposa y una de las líderes chavistas de mayor influencia, Cilia Flores, también fue presentada este lunes en su primera audiencia acusada por tres de los cuatro cargos: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer estas armas.

Flores se identificó con su nombre y con el título de "primera dama de la República de Venezuela". Se declaró no culpable: "Soy completamente inocente".

El abogado del gobierno no mencionó la operación de captura de Maduro en Venezuela. Sólo informó que ambos imputados estaban en custodia de las autoridades en Estados Unidos a las 11:30am del sábado y que el avión que los trasladó hasta Nueva York aterrizó ese mismo día a las 4:31 de la tarde.

Pero el abogado de Maduro, Barry J. Pollack, sí planteó el tema. Dijo que su cliente es "el líder de un estado soberano y quien mantiene ese privilegio". Cuestionó la "legalidad de su secuestro militar", como catalogó su extracción de Venezuela, y aseguró que debatirá el asunto ante la corte.

Tanto Maduro como Flores continuarán en detención hasta el 17 de marzo, cuando se espera que ocurra la nueva audiencia. Sus abogados aseguraron que, por ahora, no solicitarían libertad bajo fianza.

Mientras Maduro se retiraba de la sala, un hombre le llamó en español presidente "ilegítimo" de Venezuela. La agencia AP asegura que se trató de una persona que dijo haber sido encarcelada por el régimen. El exmandatario le respondió: "Soy un presidente secuestrado. Soy un prisionero de guerra".

El traslado y las condiciones de los detenidos

Maduro y Flores fueron trasladados en una camioneta blindada que llegó acompañada de un enorme despliegue de seguridad. Ambos comparecen ante el juez para el inicio de su procedimiento legal en Estados Unidos.

Ambos fueron conducidos a la corte de distrito en el Bajo Manhattan desde la mañana del lunes para su audiencia de imputación. La pareja usó auriculares para escuchar la traducción al español del procedimiento.

Video Con uniforme carcelario: así llegaron a la corte de Nueva York Nicolás Maduro y Cilia Flores

El abogado Barry Pollack, quien representó en el pasado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, representa a Maduro. Flores es defendida por el abogado Mark Donnelly.

Ambos defensores solicitaron este lunes ante el juez atención médica para sus clientes. En el caso de Flores, de 69 años, Donnelly dijo que posiblemente podía tener una fractura de costillas.

A las afueras de la corte hubo roces entre dos pequeños grupos, uno antimadurista y otro que defiende al exmandatario. Fueron separados con barreras metálicas.

Maduro y Flores se encuentran entre los seis acusados mencionados en una acusación modificada de cuatro cargos que los acusa de conspirar con narcotraficantes violentos y peligrosos durante los últimos 25 años.

El hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra; el número dos del chavismo y actual ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; el exministro de Relaciones Interiores, Ramón Rodríguez Chacín, y el líder de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'el Niño Guerrero', son parte de la misma acusación que descansa en la corte de Nueva York. Hasta ahora, ninguno ha sido capturado.

Video ¿Cómo puede desarrollarse el proceso legal contra Maduro? Abogado penalista explica



Por otro lado, la vicepresidenta de Maduro desde 2018, Delcy Rodríguez, debía juramentarse este lunes ante la Asamblea Nacional como "presidenta encargada" después de que el Tribunal Supremo de Justicia dictaminara la ausencia "temporal" del mandatario.

Tras su airada reacción del sábado, exigiendo la liberación de Maduro, Rodríguez lanzó en la noche del domingo un mensaje de tono bastante más conciliador, que incluía un llamamiento a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación" y que firmó como "presidenta encargada".

Maduro responde a los cargos de narcotráfico

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados desde una cárcel en Brooklyn a un tribunal en Manhattan, justo a la vuelta de la esquina de donde el presidente Donald Trump fue condenado en 2024 por falsificar documentos empresariales.

Por estar acusado bajo el sistema legal de Estados Unidos, Maduro tendrá los mismos derechos que cualquier otra persona acusada de un delito, incluido el derecho a un juicio con un jurado de neoyorquinos. Pero también será casi, pero no del todo, único.

Un grupo antimadurista y otro a favor del exmandatario protestaban frente a la corte federal de Manhattan antes de la comparecencia de Maduro este lunes 5 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Photo/Stefan Jeremiah) Imagen Stefan Jeremiah/AP



Se espera que los abogados de Maduro impugnen la legalidad de su arresto, argumentando que es inmune a la persecución como jefe de un Estado soberano, como ya intentó sin éxito el panameño Manuel Noriega después de haber sido capturado en una invasión militar similar en 1990. Pero Estados Unidos no reconoce a Maduro como el legítimo jefe de Estado de Venezuela, especialmente después de una reelección muy disputada en 2024.

Antes de su captura, Maduro y sus aliados afirmaban que la hostilidad de Estados Unidos estaba motivada por el deseo de acceder a las ricas reservas de petróleo y minerales de Venezuela.

Trump insistió el domingo por la noche que Estados Unidos estaba "a cargo" de Venezuela. Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el domingo que no se haría cargo del día a día del país, aparte de hacer cumplir una “cuarentena de petróleo” existente.

Video Perfil: Delcy Rodríguez, la elegida como "presidenta encargada" de Venezuela tras captura de Maduro

Un archivo de 25 páginas hecho público el sábado acusa a Maduro y a otros de trabajar con carteles de drogas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Podrían enfrentar cadena perpetua si son condenados.

Él y su esposa han estado bajo sanciones estadounidenses durante años, lo que hace ilegal que cualquier estadounidense reciba dinero de ellos -se aplica a sus abogados defensores- sin primero obtener una licencia del Departamento del Tesoro.

Aunque la acusación contra Maduro dice que funcionarios venezolanos trabajaban directamente con la pandilla Tren de Aragua, una evaluación de inteligencia estadounidense publicada en abril, basada en aportes de las 18 agencias de la comunidad de inteligencia, no encontró coordinación entre el Tren de Aragua y el gobierno venezolano.

Entre otras cosas, la acusación contra Maduro y a su esposa detalla ordenar secuestros, golpizas y asesinatos de aquellos que les debían dinero de drogas o socavaban su operación de tráfico de narcóticos. Eso incluyó el asesinato de un líder narcotraficante en Caracas, según el texto.

La esposa de Maduro también está acusada de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos en 2007 para organizar una reunión entre “un narcotraficante a gran escala” y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, lo que resultó en sobornos mensuales adicionales, y que parte del dinero fue para la esposa de Maduro, según la acusación.

