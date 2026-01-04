Donald Trump Trump advierte a Delcy Rodríguez si no "hace lo correcto": "Pagará un precio muy alto, incluso mayor que Maduro" Después de que el sábado dijera que Rubio había hablado con Rodríguez y que estaba dispuesta a hacer lo que EEUU considerara necesario, ahora Trump cambia el tono y amenaza a la presidenta encargada de Venezuela. 🔴 Sigue aquí nuestra cobertura en vivo.



Video Operación de EEUU para capturar a Maduro en Venezuela desata opiniones divididas entre legisladores

Donald Trump advirtió este domingo que Delcy Rodríguez, quien quedó al frente del gobierno de Venezuela después de que fuerzas de EEUU derrocaran a Nicolás Maduro, pagará "un precio muy alto" si no coopera con Estados Unidos.

"Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro", dijo Trump a la revista The Atlantic en una breve entrevista telefónica.

El elevado tono de la advertencia contrasta con lo que el propio Trump dijo el sábado, cuando afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, había hablado con ella y que estaba dispuesta a hacer lo que Estados Unidos considera necesario para mejorar el nivel de vida en Venezuela.

Sin embargo, Rodríguez ha mantenido un discurso crítico y desafiante ante EEUU, exigiendo la liberación Maduro y su esposa, Cilia Flores, encarcelados en Nueva York después de que militares estadounidenses los capturaran el sábado, en una operación relámpago que incluyó el bombardeo de sitios estratégicos del país.

Trump dijo que su gobierno dirigiría Venezuela y que trabajaría con Rodríguez para revitalizar la industria petrolera venezolana, que pensaba abrir a la inversión de empresas estadounidenses.

La advertencia de Trump llegó tras la confirmación de Rodríguez como presidenta encargada por el Tribunal Supremo debido a la ausencia "temporal" de Maduro. Este domingo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, se manifestó a favor de la decisión.

Delcy Rodríguez mantiene el tono desafiante propio del régimen chavista

El sábado, tras la incursión estadounidense en Caracas, Rodríguez adoptó un tono desafiante insistiendo en que Maduro era el único líder legítimo del país. "Estamos listos para defender nuestros recursos naturales", aseguró.

Aunque Trump ha hecho campaña durante mucho tiempo contra el intervencionismo de Estados Unidos en países extranjeros bajo el lema de "America First", le dijo a The Atlantic que "reconstruir y cambiar de régimen —como se le quiera llamar— es mejor que lo que tienen ahora mismo".

"Reconstruir no es algo malo en el caso de Venezuela", dijo. "El país se ha ido al infierno. Es un país fallido. Es un país totalmente fallido. Es un país que es un desastre en todos los sentidos".



El entrevistador de The Atlantic le preguntó por qué un cambio de régimen en Venezuela sería diferente de cuando EEUU derrocó a Sadam Husein en Irak. "Yo no hice lo de Irak, eso fue (George W.) Bush, tendrías que preguntarle a él, porque jamás debimos haber ido a Irak, eso empezó el desastre de Medio Oriente".

El republicano de 79 años también repitió su frecuente exigencia de que Groenlandia —un territorio autónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN— pase a formar parte de Estados Unidos.

Cuando se le preguntó qué representaba la acción militar estadounidense en Venezuela para Groenlandia, Trump dijo: "Ellos mismos tendrán que verlo. Realmente no lo sé".

"Pero sí necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa".