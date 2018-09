“La crisis me llevó a la quiebra y me tocó cerrar, dejar todo atrás y meter mi vida en una maleta para irme a Guyana”, dijo Jara mientras esperaba la lancha que lo trasladaría por un río ancho y bravío, por una ruta selvática e incierta hacia un país donde hablan otro idioma, uno que hasta hace poco no existía para los venezolanos.

“Antes los guyaneses venían, ahora venezolanos y guyaneses se van. En mi caso, la ayudita que me envía mi familia me mantiene acá”, dijo el hombre que presta servicio de taxis en la terminal.

“Allá tengo una tía y una hermana y no lo pensé mucho. Me voy porque en Venezuela no hay empleo y el billete no alcanza”, dijo refiriéndose a la intensa hiperinflación que azota a la nación petrolera.